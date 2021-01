Varios de los disparos que efectuó la Policía le dieron de lleno en la zona del hombro izquierdo y de la clavícula derecha, pero el más riesgoso fue el que impactó a escasos centímetros del ojo izquierdo ya que podría haberle hecho perder la visión. Otros vecinos también recibieron impactos de las balas de goma, pero ninguno de los menores fue afectado.

Luana, que es madre soltera y convive con algunos familiares, mencionó que tras la balacera y la intervención policial llamaron a la ambulancia, que arribó finalmente sobre las 16. La mujer narró que el chofer del vehículo sanitario le comentó que habían querido ingresar con anterioridad, pero que la Policía no les permitió el paso, por lo que se tuvieron que retirar y regresar tras los insistentes llamados de vecinos.

herida La Policía reprimió una pelea e hirió a una joven que llegaba de trabajar

Fue trasladada para primeros auxilios al centro de salud Corrales pero ante el riesgo de que el ojo pudiera estar afectado por la posta de goma fue llevada hasta el hospital San Martín.

En el nosocomio tuvo que esperar varias horas hasta que finalmente le retiraron el perdigón. En su relato, especificó que el personal médico no intervenía a requerimiento de la fuerza policial presente que esperaba una “orden” para autorizarles actuar. Finalmente, una de las profesionales dejó de lado este requisito y extrajo la posta de goma del rostro de la joven, preservándola en un frasco con su nombre y apellido.

Culminadas las curaciones, ya cerca de las 20, Luana quiso retirarse a su domicilio pero la Policía se lo impidió. Sin darle demasiadas precisiones, la detuvieron, la esposaron y la llevaron a la Alcaldía de Tribunales donde estuvo hasta el mediodía de ayer. La muchacha indicó que en todas esas horas no la llevaron a declarar ante ningún funcionario judicial y que cuando quiso hacer la denuncia de lo que le había ocurrido en Fiscalía, los uniformados que están en la puerta de Tribunales le impidieron el paso y le indicaron que debía ir a hablar con la División Asuntos Internos de la Policía, donde tampoco tomaron su presentación.

Luana pidió entonces la intervención del abogado Javier Aini, quien iniciará una demanda por el hecho ante los estrados judiciales. Por las heridas, la joven no pudo asistir a trabajar ayer. “La verdad, me da vergüenza contar esto. No se lo deseo a nadie”, concluyó la mujer.