La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

La policía busca a Joel Lechman, señalado como el autor del crimen. El jefe de la División Homicidios, Miguel De la Valle, brindó detalles del hecho.

La policía busca a Joel Lechman, señalado como el autor del crimen. El jefe de la División Homicidios, Miguel De la Valle, brindó detalles del hecho.

La violencia urbana volvió a cobrarse una vida en la ciudad de Paraná. En la noche del lunes, un violento enfrentamiento armado entre dos grupos dejó como saldo un joven muerto y al menos dos personas heridas . El hecho ocurrió en barrio Capibá y generó momentos de extrema tensión cuando la Policía intentaba controlar la escena del crimen. La víctima fatal fue identificada como Exequiel Godoy, de 27 años, quien ingresó sin vida al Hospital San Martín con al menos dos impactos de bala en la zona torácica.

El jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, Miguel De la Valle, confirmó que el autor del crimen está identificado como Joel Lechman y permanece prófugo. En diálogo con La Mañana de La Red 88.7 , brindó detalles sobre la secuencia de los hechos.

Según explicó De la Valle, todo comenzó con una discusión en uno de los pasillos del barrio. "Tuvimos un lamentable hecho en uno de los pasillos del barrio Capibá. Esto fue aproximadamente a las 22.30, donde dos vecinos que viven en casas enfrentadas y una tercera persona, cuñado de uno de ellos, se habrían tomado a golpes. Lo que parecía ser simplemente una pelea, fue subiendo de tono y uno de ellos extrajo un arma de fuego, que sería una pistola calibre .22", indicó.

El enfrentamiento escaló rápidamente, y según detalló el comisario, el agresor disparó contra sus dos contrincantes. "Con esa pistola comenzó a efectuar disparos, hiriendo a uno de ellos en la pierna. El otro se da a la fuga, pero también es impactado por un proyectil", relató.

Miguel de La Valle

Sin embargo, la víctima fatal no fue uno de los involucrados iniciales en la pelea. "El hermano de una de las víctimas tomó conocimiento de lo que ocurría y fue al lugar. Justo al llegar al pasillo, recibió un disparo en el tórax, lo que minutos después le ocasionó la muerte", dijo De la Valle.

Tras el hecho, el presunto autor ingresó a su domicilio, se cambió de ropa y escapó, pero no sin antes entregar el arma a un familiar, quien también efectuó unos disparos al aire para disuadir a las personas que llegaban al lugar. Durante los allanamientos posteriores, se detuvo a este por abuso de armas.

"Se allanó el domicilio del autor donde se encontraba su hermano. Esta persona fue detenida por abuso de armas. Hasta ahora no hemos localizado al autor material del hecho, identificado como Joel Lechman", confirmó el jefe de Homicidios.

Trasfondo

Respecto al posible trasfondo del conflicto, De la Valle apuntó a una disputa previa entre las familias involucradas. "Sabemos que el fin de semana pasado, la misma víctima fatal ya había resultado herida con un disparo en una de sus piernas, también provocado por la misma familia del ahora autor del hecho. Es un conflicto persistente en el lugar", señaló.

Finalmente, también se refirió a los antecedentes de los implicados. "El joven que disparó al aire, este mismo año fue detenido en barrio Belgrano por portar un arma de grueso calibre, una 9 mm. Así como él, también el resto de estas personas tienen antecedentes. Uno de ellos, a principio de año, hirió a otra persona y estaba en libertad", concluyó.