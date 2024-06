La Municipalidad de Santa Elena busca despegarse del escándalo narco

Los allanamientos

Según el reporte de la divisiñon Toxicología de la Policía, se secuestraron 25 envoltorios de nylon con cocaína (no se especifícño el peso), cinco con marihuana (44 gramos), 26 dosis de LSD y dinero en efectivo por un total de 7.800.000 pesos y 456 dólares.

Asimismo, seis personas mayores de edad fueron detenidas.

Lo más sorprendente fue que entre ellas se encontraba Aixa Schnitman, una abpgada de 28 años, egresada de la Universidad Católica y de vínculos laborales con el gobierno local. De hecho, se presenta a sí misma como "Asesora Legal del Area de la Mujer, Género y Diversidad de Santa Elena".

Cuando la noticia corrió por la comunidad local, el gobierno de Daniel Rossi se apuró a salir con una aclaración que pretende desligarse de la detenida.

"El Municipio de Santa Elena informa que Aixa Schnitman no es funcionaría municipal, no es de planta permanente, ni tampoco contratada municipal. Por lo tanto, no está designada por ningún medio que sea relacionado al municipio", anunció la comuna en un comunicado que difundió en la tarde de este sábado.

Y añadió que "dicha persona ha realizado trabajos esporádicos, de manera independiente para el Área de la Mujer", pero remarcó que "no tiene ninguna relación de dependencia con la Municipalidad".

También aprovechó el Municipio para "destacar el trabajo de todas las fuerzas de seguridad".

Los allanamientos se realizaron entre la madrugada y la mañana de este sábado. Fueron 10 requisas en total, por infracción a la ley de Narcomenudeo, y participaron grupos especiales de La Paz, Parana, Villaguay, y Federal, en conjunto con personal de Prefectura Naval.