La familia de Fernando Pastorizzo amenazó con marchar hacia el hospital donde está alojada Nahir

Luego de haber sido despedidos los restos de Fernando Pastorizzo, de 21 años, el joven asesinado por su novia Nahir Galarza, de 19, en Gualeguaychú, el primer día del año en esta localidad comenzó con una manifestación en reclamo de justicia.

Durante la marcha, Gustavo Pastorizzo, el padre de Fernando amenazó con ir hacia el hospital donde se encuentra alojada la mujer sindicada como la asesina de su hijo: "Ella debe estar en la cárcel, no en el hospital. Hasta el momento tuvimos toda la paciencia, pero si hoy no tenemos respuestas nos vamos a dirigir al hospital y la tendrán que sacar quieran o no", dijo.





Además, se hicieron virales en las redes sociales los mensajes que los padres de la víctima escribieron en Facebook. La madre del joven lo describió como "un ser muy sensible y una hermosa persona". "Hasta luego mi amor! Ya nos encontraremos en algún lugar para compartir nuestras charlas, mates amargos de por medio", comienzan las líneas de Silvia Mantegazza.





El joven siempre fue "un ser muy sensible y una hermosa persona", escribió su madre, quien además le agradeció haber tenido "la inmensa dicha y honor" de poder disfrutarlo como hijo.

"Llegabas al corazón de toda persona que conocías y en estos momentos uno realmente se da cuenta del ser de luz que eras, y de todo el amor que despertaste", escribió la mujer.

El padre de Fernando, Gustavo Pastorizzo, publicó: "En estos momentos de inmenso dolor infinito quiero agradecer a todas las personas que estuvieron físicamente y de todas formas en el velatorio y demás de mi hijo, cruelmente asesinado a mansalva por una ser que no juzgaré. Dios lo hará por mí; me arrebató lo más preciado que tenía. Pero vos, querido hijo, Fernando Pastorizzo, eras un ángel en la Tierra, ahora te pusieron alas y volarás bien alto, querido y amado hombre. Porque eso eras. Porque solo un hombre como vos soportaba los golpes que te daba ese ser maldito vestido de mujer que te quitó lo más preciado que tenías...tu vida".

La familia de Pastorizzo llamó ayer a realizar una marcha para pedir justicia por el caso, que comenzó anoche a las 21 en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora.

"Pedimos justicia, que (Nahir Galarza) quede presa y no en el hospital", señalaron los organizadores de la manifestación en la convocatoria. La joven confesó durante la noche del viernes haber matado a tiros a su exnovio, tras lo cual fue imputada por el delito de Homicidio agravado por el vínculo, que implica la pena de prisión perpetua.

Se trató de una pesquisa que comenzó con muy poco y en el mismo viernes se pudo apuntalar la sospecha contra la joven. Se destacó el trabajo de un reducido grupo de policías de Investigaciones de la Departamental Gualeguaychú para esclarecer el asesinato.

Galarza permanecía internada en la sala de salud mental del hospital Centenario de Gualeguaychú, aunque fuentes judiciales aclararon que se trata de una medida preventiva y no motivada por cuestiones psiquiátricas. Hoy se le daría el alta, se formalizaría la imputación y luego se decidirá la prisión preventiva.