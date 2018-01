Kremer, entre Los Pumas y Los Jaguares

reo que es el correcto, y llegar a fin de año y recibir estos llamados y estos premios me ponen aún más contento porque me termina de cerrar que estoy haciendo las cosas bien y que voy por el buen camino", dijo, y agregó: "Nunca imaginé jugar en Los Pumas. Quería ver hasta dónde llegaba, siempre di el máximo y tuve la suerte de ser Jaguar y Puma y a todo esto tener un contrato profesional, que no es poca cosa. Muy contento por el presente".

Marcos Kremer, de 20 años, disfrutó de un gran 2017. Fue parte de Los Jaguares en el Súper Rugby e integró Los Pumas en el Rugby Championship. Un año inolvidable que invita a ir por más. "Estoy muy contento y todo va de la mano con el crecimiento y con el camino que voy recorriendo.