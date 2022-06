Justicia por Alejandra Luque: se movilizaron en Villaguay

La muerte de Alejandra Luque no tuvo testigos presenciales, aunque el contexto de violencia que venía sufriendo apunta a que se trató de un femicidio cometido por su pareja, Guillermo Galeano. No obstante, el hombre no fue detenido y las pruebas objetivas son débiles para imputarlo, aunque la historia y su pasado digan todo lo contrario. Y para que este caso no quede impune, organizaciones feministas y sociales se manifestaron en Villaguay para reclamar Justicia.