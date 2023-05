Jury al juez Flores: piden su destitución por maltrato

El Jefe de los Fiscales pidió en el jury que el juez laboral sea destituido por maltratar a su ex secretaria. En tanto, descartó la denuncia de dos abogados.

El Procurador Jorge Amílcar García solicitó la destitución del juez del Trabajo N° 1 de Concepción del Uruguay, Eduardo Elías Flores, por la causal de violencia laboral en perjuicio de una ex secretaria en el marco del jury de enjuiciamiento. En tanto, descartó las denuncias formuladas por dos abogados por presunto mal desempeño.

En primer lugar, en relación a lo denunciado por los abogados Ángel Fernández y Matías Melgares, García señaló que el magistrado no actuó irregularmente en las dos causas invocadas: "Casaretto Jorge Milton c/ Effe Uffici SRL s/ cobro de pesos" y "Sánchez Roberto Marcelo c/ Gómez José Omar s/cobro de pesos". También descartó que el juez haya acusado a uno de ellos de cometer el delito de fraude o estafa procesal.

En ese sentido, consideró que los letrados, si tenían la seguridad de que se los acusó falsamente podían haber denunciado al juez por calumnias e injurias. Sin embargo, sostuvo que no lo hicieron y que "esto nos da la pauta que ni ellos tenían la seguridad de que había un delito".

Asimismo, señaló que quedó claro que "en la gran mayoría de los casos que presentaban los abogados en el juzgado de Flores tenían sentencia favorable" y que sólo en los dos casos mencionados anteriormente las resoluciones del juez fueron revocadas. "La causal de mal desempeño que se ha traído aquí no tiene entidad alguna para provocar una mantención de la acusación en este punto", cerró.

Acto seguido, explicó que la Procuración sí mantendría la acusación contra el juez por maltrato laboral contra la ex secretaria Natalia Bordin, quien llegó al juzgado de Flores como suplente en abril de 2020 y que terminó renunciando a mediados de 2021.

En este caso, el Procurador explicó que el punto de quiebre de la relación entre el juez y la secretaria se dio a raíz de la oposición de ésta de elaborar un Reglamento para Empresas. El trabajo había sido solicitado por el magistrado.

Indicó que la negación de elaborar ese trabajo se debió a que consideraba éticamente incompatible para su función, puesto que su marido trabajaba en una empresa avícola que litiga casos de despidos laborales en el juzgado. "Esta oposición genero una actitud de clara violencia laboral por parte del magistrado, ignorándola y desmereciendo su tarea. Lo que la lleva a una situación de angustia y su posterior renuncia al cargo", relató García.

Eduardo Floez juez mayo 2023.jpg El juez Flores enfrenta un jury. Foto UNO/ Juan Ignacio Pereira

"Esto tiene que ver con el trato discriminatorio y de represalia con la secretaria suplente, que continúa mucho después de su denuncia. Es constitutivo de violencia psicológica", destacó después. García subrayó que el testimonio de Bordín en el jury fue elocuente y preciso.

Si bien García enmarcó el hecho en un caso de violencia laboral, refirió que subyace una cuestión de violencia de género: "No dudo en afirmar que si no hubiese sido una secretaria mujer la cosa hubiese tramitado por otro carril".

"Tampoco estamos juzgando si corresponde en términos éticos que un magistrado asesore en protocolos a empresas que pueden o que litigan en el ámbito laboral. No tenemos ningún elemento de sospecha de actitud ilícita con esa elaboración de protocolo", aclaró luego.

El Procurador también remarcó que de los testimonios producidos en el jury -de empleados del juzgado- surge que el juez era idóneo para el cargo, pero que tuvo una actitud "absolutamente desorbitante", contra Bordín y otras dos empleadas, a quienes les reprochó que hayan recibido a la ex secretaria un día que pasó a saludar por el juzgado.

"La reacción del juez fue violente y de invisibilización de dos empleadas, a las cuales se les cortó el trato y les dijo que iban a ser sometidas a un sumario administrativo. Con lo cual estas dos personas recurrieron a AJER (gremio de judiciales)", refirió.

Finalmente, planteó que toda la situación se podría haber evitado si el magistrado hubiese tenido otra actitud: "Si al magistrado le había parecido una ofensa que Bordín no colabore con realizar el reglamento de empresas, debió llamarla y decirle que no deseaba que siga como suplente y que iba a enviar una nota al Superior Tribunal".

Sin embargo, destacó que la actitud del juez Flores fue "desmedida y de represalia contra Bordin" y que esa conducta continuó en el tiempo, incluso cuando la mujer ya no trabajaba en el juzgado y cuando la denuncio penalmente por el supuesto delito de amenazas, el cual se archivó.

Tras su alegato, fue el turno de la defensa del juez a cargo de Miguel Ángel Cullen y Patricia Valín.

