Jubilado condenado a cinco años de cárcel por llevar 246 kilos de marihuana

Un jubilado de 67 años aceptó su responsabilidad en el transporte de más de 200 kilos de marihuana que le secuestraron en la ruta nacional 14 a la altura de la ciudad de Gualeguaychú, a fines de enero de 2017.

El hombre, oriundo de Paso de los Libres, se hizo cargo, pero dejó en claro que "agarró la changa porque estaba desesperado económicamente".

La pena que recibió el procesado fue de cinco años de prisión efectiva. En su declaración defensiva RL contó que la camioneta en la que transportaba la droga no era de su propiedad y que no conoce a Ángel Soto, que figuraba como dueño del vehículo. Explicó que Paso de los Libres, zona caliente de narcotráfico por ser de frontera, "andan (personas) en la calle buscando gente para hacer estas cosas". Dijo que no sabe cómo llegaron hasta él, pero conjeturó que seguramente sabían que había sido chofer y le propusieron una "changa", que era hacer un viaje a Buenos Aires con una camioneta cargada. El imputado sostuvo que él no sabía qué llevaba, pero que sospechaba que era droga porque le iban a pagar 70.000 pesos. Dijo que aceptó e hizo el viaje porque estaba desesperado por su situación económica. Explicó que su señora está enferma (padece Alzheimer) y que, además, tiene una enfermedad en la vista por la que necesita de una operación que es muy cara y que el monto que le iban a pagar lo tentó.