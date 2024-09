Intendente condenado por violación: "Sigue en su casa con domiciliaria"

El ex intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino , quien fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por violación de tres mujeres, continúa cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario en su localidad de residencia, en el departamento Gualeguaychú.

La semana pasada, el Superior Tribunal desestimó el pedido de la defensa para que el caso fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A pesar de este fallo, el abogado defensor de Constantino, Mario Arcusín, confirmó a UNO que su cliente sigue en su casa bajo arresto domiciliario.

Arcusín explicó que presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, conocido como “queja por recurso denegado”. Según el letrado, este recurso ya ha sido aceptado y está en proceso de revisión por parte del máximo tribunal nacional.

De este modo, hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre el contenido del recurso, la sentencia de prisión no queda firme y, por lo tanto, Constantino no será trasladado a prisión efectiva. “Nosotros planteamos un recurso de queja ante la Corte Suprema y ya entró. Ya está aceptado. Se llama queja por recurso denegado. Como el Superior Tribunal nos denegó el recurso, nosotros tenemos esta instancia que indica el Código Procesal”, señaló.

“Hasta tanto no se pronuncie la Corte, la sentencia no quedará firme. La policía no fue a buscarlo ni nada. Él sigue en su casa con prisión domiciliaria”, remarcó.

Finalmente, el letrado subrayó que el proceso judicial podría extenderse varios meses, ya que la Corte Suprema tiene tiempos variables para evaluar y decidir sobre los recursos presentados. “Ahora, la Corte tiene que estudiar si el contenido del recurso justifica la presentación. Si es así, entonces pueden pasar mucho tiempo porque la Corte tiene sus tiempos”, completó.

Por el momento, Constantino sigue en su hogar, a la espera de una resolución final sobre su caso.

Condena

El 23 de marzo de 2023, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguaychú, integrado por los vocales Arturo Dumón, Alicia Vivian y Mauricio Derudi condenó a 14 años y seis meses de prisión efectiva a Constantino por los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal que concurren de manera real entre sí -primer hecho-, abuso sexual simple y con acceso carnal que concurren de manera real entre sí -segundo hecho-, abuso sexual con acceso carnal -tercer hecho-”.

Para los jueces, durante el juicio se comprobó que en el período de tiempo comprendido entre el mes de febrero del año 2021 y el 4 de junio de 2021, abusó sexualmente de M.L.A. en el interior del Municipio de Gilbert.

Además, señalaron que el segundo hecho fue durante el año 2020-2021, durante el período de restricción de circulación debido a la pandemia. Entonces, Constantino abusó de V.R.P. en el vehículo particular del entonces intendente. La víctima era, en ese entonces, pareja de un familiar del presidente comunal.

El tercer hecho ocurrió a fines de octubre de 2018, cuando la denunciante, N.G.S., fue abusada en la parte posterior de la pollería del dirigente.

Fallos adversos

El 28 de agosto de 2023, la Cámara de Casación Penal, rechazó la apelación de la defensa a la sentencia de primera instancia. Luego, el 3 de abril de 2024, la Sala Penal del STJ resolvió rechazar la impugnación extraordinaria interpuesta por los defensores técnicos, contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala II -Concordia-.

Finalmente, los defensores del ex intendente presentaron un recurso extraordinario federal para que el caso sea enviado a la Corte Suprema de Justicia. Este último recurso fue rechazado por el STJ el martes 27 de agosto.

En mayo del año pasado, luego de la condena, se supo que Constantino continuó trabajando en la pollería que tiene en su vivienda. Lo hace mientras cumple su prisión domiciliaria. El emprendimiento, el cual tiene hace muchos años, funciona en Presbítero Altamirano y Ñandubay.