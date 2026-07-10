Horóscopo del viernes 10 de julio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 10 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 10 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del miércoles 8 de julio de 2026

Horóscopo del jueves 9 de julio de 2026

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Preocupado por la salud de un familiar, no será grave.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día dulce, lleno de mimos y momentos de ternura. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Sabe cómo mantener su posición laboral. Irá mejorando su estado de salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tendencia a enamorarse como un colegial. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Afronte los contratiempos laborales con calma y paciencia. Queme toxinas, le favorecerá.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho. Los asuntos económicos marchan de manera satisfactoria. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Los problemas de salud serán causados por sus excesos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Cada vez está más enamorado de su pareja. Buen momento para resolver problemas económicos. Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Muchas relaciones sociales. Demasiados gastos extras, contrólese. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los juegos amorosos se le van a dar muy bien. Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo. Su ambición desmedida le creará problemas laborales. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Muy bien el corazón gracias a su iniciativa. Sus gastos cotidianos van a aumentar. A pesar de los comentarios, siga trabajando con ilusión. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Compre solamente lo necesario. La suerte se va a concentrar en el área profesional. No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Reserve hoy ese fin de semana a solas con su pareja. Guarde algo de dinero, ya que pueden surgirle imprevistos. Los avances tecnológicos le ayudan en su negocio. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día importante en el terreno amistoso. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. El pescado le repondrá el fósforo que le hace falta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Época de romanticismo que desemboca en felicidad. Sus ahorros se incrementan de forma extra. Ocasión para plantearse objetivos laborales claros. Síntomas de un pequeño resfriado.