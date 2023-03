Gonzalo Calleja, el juicio: las versiones de la Fiscalía, la querella y las defensas

"A Gonzalo Calleja lo mataron cobardemente para robarle y para ocultar el robo. Las dos personas le hicieron creer que iban a comprarle 12.500 dólares aprovechando que Morato ya le había comprado en otras ocasiones y el vínculo estaba generado. Pero eso ese día, Calleja fue en su auto a la zona de la Escuela Hogar. Estacionó en Pringles y Suipacha y subió confiado al auto de Morato, Fiat Uno azul. Ahí cayó en la trampa. Lo sorprendieron presionándole el cuello, asfixiándolo hasta asesinarlo. Se apoderaron en ese lugar del dinero, el reloj, el teléfono y la mochila. Tomaron sus bienes y descartaron su vida dejando el cuerpo en un lugar que tenían seleccionado, en Selva de Montiel y Báez, una zona de monte. Las defensas de Morato va pretender que crean que iban a robarle y que en esa circunstancia Gonzaloterminó muriendo. La de Giménez, que él no estuvo ahí, que él no es el cómplice. Nada más alejado de las pruebas y testimonios que van a ver y escuchar en el juicio. Tenían una deuda y usaron a Gonzalo de cajero automático. Él fue a cambiar dólares en un día normal para él y en manos de estas dos personas terminó siendo asesinado".

"Redujeron su humanidad a un puñado de dólares"

El abogado querellante, Iván Vernengo, quien representa a los padres de la víctima junto a Damián Petenatti, expuso ante el jurado:

"Compartimos la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Lo emboscaron, tal vez esa sea la palabra el mejor resumen los hechos de este caso. Aquel 14 de julio los acusados Morato y Giménez emboscaron y mataron a Gonzalo calleja. Gonzalo fue bajo el engaño de un supuesto cambio de dólares por pesos. Allí sube al auto de Morato al asiento del acompañante como ya lo había hecho con Morato. Una vez dentro del auto, sorpresivamente y en total estado de indefensión, desde atrás presionan su cuello y lo asfixian hasta causarle la muerte ¿Qué pasa luego de que matan a Gonzalo? Los acusados le roban los dólares, el celular, la llave del auto, la mochila, el reloj y la billetera. Se dirigen directamente a descartar el cuerpo a la zona donde fue hallado ¿Por qué lo mataron? Lo mataron para robarle. De forma cobarde, previo asegurarse que Gonzalo no iba a poder defenderse. También lo mataron para lograr impunidad, que no los descubrieran. Lo mataron por dinero. Redujeron la humanidad de Gonzalo a una cifra de dinero, por un puñado de dólares. Lo mataron porque a Morato le venían reclamando una deuda y una vez que salieron del lugar descartan el cuerpo, Morato va inmediatamente a saldar esa deuda con parte del dinero sustraído a Gonzalo. Luego pasa por la casa de Giménez y llega al lugar de origen en inmediaciones de la casa de Morato y los dos acusados se separan. La relación entre Morato y Giménez data de mucho antes, ya se conocían y habían compartido otros temas".

"También podrán saber quién era Gonzalo Calleja, un joven llegando a sus 30 años, que se recibió de contador, trabajaba en una constructora, era hijo del dueño de la empresa, y como actividad secundaria realizaba la compra venta de dólares. Gonzalo era un joven como cualquiera que nos podamos cruzar, era muy familiero, muy unido a su familia, con muchos amigos, jugaba al básquet. Ese día 14 de julio de 2021 tenía planificado lo que iba a hacer. Luego de salir de la empresa constructora, tenía planeado realizar cambio de dólares, luego ir al gimnasio con un amigo y luego reunirse a comer y ver un partido de fútbol. Nada de esto ocurrió, no lo pudo hacer. Porque lo emboscaron, lo robaron, lo mataron de una forma sorpresiva y artera".

"Hoy, casi dos años después, está en sus manos procurar que este crimen no quede impune".

"El autor de la muerte fue Giménez"

Fernanda Álvarez, defensora oficial de Morato, sostuvo ante los jurados:

"Se acreditará, mas allá de toda duda razonable, que este hecho no fue un homicidio triplemente calificado. Al momento en que el señor juez dé las instrucciones, se van a exponer distintos tipos de delitos".

"Se acreditará con las pruebas y con su declaración, que el señor Exequiel Morato no fue el autor de la muerte de Calleja, ni material ni intelectual. El autor de la muerte fue el señor Francisco Giménez, quien lo acompañaba en la parte de atrás del auto. No tuvo intención en ningún momento de matarlo, y no pudo hacer nada para impedir su muerte que fue en cuestión de instantes".

"No venimos por un veredicto de no culpabilidad. Este crimen no puede y no debe quedar impune. Venimos por un veredicto justo. Todo esto, más allá de toda duda razonable".

"Francisco no tuvo nada que ver"

Juan Cabrera, abogado defensor de Giménez, afirmó:

"La Fiscalía y la querella, e inclusive la defensa de Morato, tiene una teoría del caso según la cual Giménez es el responsable de la muerte del joven Calleja. Nosotros dentro del proceso no vamos a demostrar nada, puesto que Francisco no tuvo nada que ver con este hecho. Tienen una teoría del caso según la cual Francisco sólo se limitó a matar a alguien. No participando en lo más mínimo de ninguna otra cosa. De los 44 puntos, en solo uno está nombrado Giménez. De toda la prueba que van a presenciar, Giménez está aquí solo por una relación que no se sabe cuál es con Morato. Nosotros sí sabemos y en el proceso se va a determinar. Ustedes no solo van a absolver a Giménez, sino que se van a preguntar por qué es traído a juicio cuando no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Lo implica una relación con Morato como la tenían otras personas, si no deberían estar sentados acá Jaquiel, Martínez y, sin embargo, no están acusados".