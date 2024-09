Escuelita de fútbol de Boca sufrió un robo y piden ayuda para hallar camisetas

El entrenador expresó que es la primera vez que enfrenta un robo en su hogar. Al día siguiente, intentó recuperar las pertenencias a través de las redes sociales. Gracias a la colaboración de una vecina, logró recuperar algunas de las prendas robadas.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Monzón señaló: "El lunes, cuando me estaba por ir a dar clases en Boca Juniors, dejé el bolso arriba de la moto y una de las hojas del garaje abierta. Cuando salgo, noto que me falta el bolso. Me fui a dar clases igual ya pensando que me lo habían sacado. Luego voy a la Comisaría a realizar la denuncia".

"Esa noche publiqué en las redes sociales y, al otro día, una vecina se contacta y me dice que encontró camisetas tiradas en un campó. Me devuelve seis camisetas, partes del botiquín y unas canilleras. Faltan unas diez camisetas todavía", completó.

Por último, Monzón solicitó que quien pueda tener información sobre las camisetas faltantes se comuniquen a sus redes sociales o la de la institución deportiva, ubicada en Colonia Avellaneda.