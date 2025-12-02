Este martes, fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, más específicamente en la Avenida Larramendi, al final, en la zona de miradores. El hallazgo lo realizó un vecino que se encontraba buscando carnada.
Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo
Un vecino halló el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande. La Policía trabaja en su identificación y en aclarar el hecho.
2 de diciembre 2025 · 15:55hs
Las autoridades confirmaron que la víctima es un hombre mayor de edad, pero aún se encuentran trabajando en su identificación.
Hallazgo de cuerpo en la zona de miradores del Río Paraná: autoridades intentan identificarlo
En este momento, se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen del cuerpo.