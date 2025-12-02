Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: investigan las circunstancias del hallazgo.

Un vecino halló el cuerpo de un hombre en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande. La Policía trabaja en su identificación y en aclarar el hecho.

Este martes, fue encontrado un cuerpo en el Río Paraná, en la zona del Camino Costero de Bajada Grande, más específicamente en la Avenida Larramendi, al final, en la zona de miradores. El hallazgo lo realizó un vecino que se encontraba buscando carnada.