Encontraron incendiado un auto que había sido robado

auto incendiado 1.jpg

Ni bien estableció que le habían sustraído el vehículo, avisó a la Policía y además solicitó ayuda en las redes sociales.

Desde la Policía se confirmó a UNO que el vehículo en cuestión era el que se había robado el martes en avenida de las Americas a metros de bulevar Racedo. Además, se alertó que le podrían faltar las cubiertas al rodado siniestrado, pero que al estar tan afectado por el fuego, se debían realizar pericias para confirmar si faltaban o no más elementos.

El rodado que se incendió fue encontrado en Sarobe y Espejo, en una zona de montes de Paraná.

La investigación judicial y policial trataba de descubrir en base a testigos o cámaras de seguridad, al o los autores del hecho, y en medio de la pesquisa, este viernes se dio la noticia de la localización del rodado, totalmente incendiado.

auto robado en el super.jpg

La dueña no solo se lamentó por el olvido de las llaves, no solo porque era su herramienta de trabajo, sino también de ropa y documentación de interés para su familia que quedó en el interior del rodado.

Verónica Martínez dialogó este viernes con UNO, y se sorprendió por la noticia, ya que dijo no saber nada del hallazgo. "Voy a averiguar a la Policía para que me confirmen lo que me dicen. Pero la verdad es que me dejaron de a pié, ya que soy peluquera y no tengo como ir a atender a mis clientas".