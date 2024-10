El relato de una víctima de violencia de género: "Me asfixió y me dijo que me iba a matar"

En diálogo con La Mañana de la Red (88.7), Zalazar relató que ya había enfrentado episodios de violencia anteriores y narró cómo una reciente agresión física la llevaron a tomar la decisión de hacer la denuncia, obteniendo una restricción de acercamiento para su agresor y un botón antipánico para ella. "Me asfixiaba y lo único que me decía era que me iba a matar", aseguró.

La joven contó que la secuencia violencia ocurrió el lunes pasado, pero que también sufrió hechos violentos en abril y mayo. "Yo estaba en pareja hace dos años y medio con esta persona que me agredió. Ya habían pasado otros actos de violencia durante el año. En ese entonces no lo denuncié porque uno como mujer siempre trata de apaciguar las aguas, sobre todo cuando piensa en un proyecto de familia o se tiene otro tipo de proyectos. Pero llegó a un extremo en que fui amenazada de muerte y tengo mucho miedo", confió.

"Primero me golpeó en el ojo y cuando se retiraba me asfixió y me decía que me iba a matar. Me repitió que lo que quería era matarme. Yo traté de defenderme como pude. También me escondió el teléfono. Me di cuenta cuando quise llamar a la policía", agregó la joven víctima.

Afortunadamente, añadió que la policía se hizo presente y logró detener al agresor. "Lo llevaron detenido. Se hizo todo gracias a Dios. Los policías fueron muy empáticos, me contuvieron un montón. No se dejaron adulzar la oreja por esta persona. Le pusieron restricción y me dieron el botón antipánico. Todos actuaron muy rápido", destacó.

Enseguida, reiteró su temor ante la posibilidad de cruzarse en la calle con el joven que la atacó. "Tengo miedo de cruzarlo cuando acompaño a uno de mis hijos a sus partidos de fútbol. Por eso lo hice público, porque su amenaza de muerte era clara. Me asfixiaba y lo único que me decía era que me iba a matar. Que él me quería matar. Y cuando vio que yo ya no podía defenderme más fue cuando me saltó".

"Si pasa algo, saben dónde ir"

Florencia subrayó que con su testimonio busca alertar a otras mujeres sobre la importancia de reconocer los signos de la violencia. En cuanto a su actual estado de salud, precisó: "Tengo el cuerpo todo golpeado. Tuve que ir a hacerme una tomografía porque no puedo estar mucho parada o acostada, me mareo un montón. A tal punto que voy sosteniéndome de las paredes para caminar. Es curioso volver a ser chico en cierto modo también, porque a mí no me dejan sola en ningún momento. Siempre hay alguien en casa y es horrible estar molestando porque el entorno de cada uno tiene su vida. Uno siente que es una carga porque no podés salir ni siquiera a comprar porque él sabe todos mis movimientos. Sabe el horario de deporte de mis hijos; sabe todo. La idea de salir a contarlo es más que nada por esto: si pasa algo, saben dónde ir".

El relato de Florencia Z. pone de manifiesto la cruda realidad de la violencia de género, un problema que afecta a muchas mujeres, muchas veces en silencio, por miedo o desconocimiento de los recursos disponibles. Su historia resalta la importancia de denunciar a tiempo y de apoyar a las víctimas, recordando que la violencia de género no es un problema privado, sino una problemática social que requiere la atención y el compromiso de todos.