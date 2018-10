El fiscal que investiga el robo piraña en un drugstore no ordenó detenciones

Tras un robo en banda ocurrido en un drugstore de Concordia en el que nueve personas se llevaron mercaderías amenazando al empleado con armas de fuego, la Policía realizó varios allanamientos en los que se procedió al secuestro de unos 100 celulares e identificó a 12 jóvenes de entre 15 y 27 años, pero no se realizaron detenciones por no contar con una orden judicial para ese procedimiento.





Luego de que desde la Policía se aclarara que no contaban con la orden de detener a nadie, el fiscal de la causa, Darío Mautone, indicó que la causa fue caratulada como "robo doblemente agravado por el uso de arma, en poblado y en banda" y que no se libraron órdenes de detención porque "aún hay cosas para comprobar".





Desde la Departamental de Policía se indicó que se realizaron cuatro allanamientos simultáneos el día martes en Barrio Juan XXIII, por parte del personal de la Dirección Investigaciones, Comisaría Tercera y Grupo especial de Infantería, con intervención de Criminalística. Allí se identificaron a los presuntos autores del robo piraña, jóvenes de entre 15 y 27 años.





El primer allanamiento informado fue en calles A. De Luque y P. Del Castillo con resultado positivo, donde se secuestraron 4 botellas de Frizzé, una botella de Smirnoff, un pack de latas de cerveza Schneider con tres sin abrir, un micrófono, un parlante, una campera negra marca Adidas, dos chalinas y se constataron tres mochilas pequeñas nuevas, nueve gorras, seis alicates, seis tijeras, 15 guardapolvos y una cuchilla grande.





En el segundo oficio, que tuvo lugar también en calles A. De Luque y P. Del Castillo con resultado positivo, se secuestró un machete con mango negro, un rollo para empapelar pared, una capelina, una funda de caña reel marca Biguá, una campera con capucha de color negro y mangas camufladas, estuches de carpas nuevos, cargadores de celulares nuevos, dos linternas led nuevas, sombrero de pescar. También se secuestraron casi un centenar de teléfonos celulares.





Por su parte, en el tercer y cuarto allanamientos, que tuvieron lugar en la misma ubicación domiciliaria, el resultado fue negativo.





"Se identificó a 12 masculinos en los domicilios ya que no se logró autorización judicial. Se llega al estado de sospecha con una certeza del 95% de haber identificado al masculino que utilizó la máscara y estaría sindicado como el jefe de la banda: es mayor de edad y le dicen "Chamy", se indicó desde la fuerza policial.









El fiscal quiere ser prolijo





En ese marco, Moutone respondió que "para detener a una persona, uno tiene que tener más de una sospecha", reconociendo que "cuando se nos pide la detención de estas personas en los domicilios, yo dije que no, que primero se debe corroborar, porque si no con cualquier indicio se detiene a una persona" y eso no es "lo que corresponde a un Estado de Derecho".





Consultado sobre la información policial donde se asegura que se tiene "una certeza del 95%" de haber identificado al hombre que utilizo la máscara de diablo, el fiscal respondió que "el Jefe de Policía puede ser más optimista que yo, pero tenemos funciones distintas", ya que como fiscal "nosotros no podemos cometer errores en estas instancias, tenemos que ser prolijos en la investigación y tenemos la obligación de ser objetivos".





Por ese motivo, "primero vamos a hacer las pericias correspondientes y luego podré decir en qué condiciones estamos para determinar a los autores". Si bien coincidió en que "estamos muy bien orientados".





Por último reconoció en que comprende cabalmente "la bronca que tiene la gente del drugstore y también la sociedad de Concordia, pero no podemos salir, atropellar a todo el mundo y meter preso a quien nos parece".









