El caso Gisela López será llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La causa por el femicidio de Gisela López agotó las instancias provinciales con el último revés judicial y será llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según confirmó la procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, quien adelantó que luego de conocer el 22 de abril los fundamentos con los que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia entrerriano dejó firme la absolución de los imputados, el Ministerio Público Fiscal interpondrá un Recurso Extraordinario Federal.





"Es un recurso que se interpone en la Justicia provincial, y una vez que se concede, se manda a la Corte Suprema para que resuelva", explicó Goyeneche y aclaró: "Pero es la misma Sala Penal la que nos tiene que conceder ese recurso, es decir Carubia, Giorgio y Mizawak, el tribunal que acaba de votar por la absolución de Matías Vega, Mario y Elvio Saucedo".







En este marco, "es probable que no nos concedan el recurso y entonces tendremos que interponer otro, directo a la Corte, que se llama Recurso de Queja ante la Corte Nacional y que se hace con los mismos motivos con los que habremos interpuesto el de acá", explicó la procuradora Adjunta.







Con esta acción judicial, la Procuración entrerriana pretende "que la Corte Nacional le ordene a la Sala Penal que nos dé el recurso denegado, y ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma nuestro recurso", un camino que, según adelantó Goyeneche, "llevará años".







Finalmente, mencionó a APF que por el momento "no puedo dar precisiones de los motivos que nos llevarán a emprender estos recursos porque no sabemos los fundamentos del Superior, que se conocerán el 22 de abril, a tres años de la desaparición de Gisela López, pero indudablemente los interpondremos, vislumbrando un poco por dónde viene la mano. Últimamente, ellos no nos están concediendo los recursos, entonces tenemos que siempre ir por esa vía de interponer una queja".