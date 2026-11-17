Gustavo Sáenz oficializó la convocatoria a los comicios provinciales, que se realizarán cinco meses antes de las presidenciales.

La provincia de Salta tendrá elecciones provinciales el próximo 16 de mayo de 2027, luego de que el gobernador Gustavo Sáenz confirmara el desdoblamiento de los comicios respecto del calendario nacional. De esta manera, los salteños elegirán a sus representantes cinco meses antes de la votación presidencial, prevista para el 24 de octubre.

La convocatoria fue oficializada mediante el decreto 762 y anunciada en redes sociales por el ministro de Gobierno provincial, Nacho Jarsun, quien comunicó que firmó la resolución junto al mandatario.

"Queridos salteños, quiero contarles que hemos firmado junto con el gobernador la convocatoria para el llamado a elecciones provinciales para el próximo 16 de mayo", expresó el funcionario.

En ese sentido, agregó: "Nos parece importante que los salteños puedan elegir a sus representantes y después vamos a elegir también a nuestro representante en octubre ante la Nación". La administración provincial evaluaba adelantar las elecciones para el 16 o el 23 de mayo y finalmente se inclinó por la primera fecha.

La decisión de Salta se suma a la de otras provincias que también resolvieron separar sus comicios locales de las elecciones nacionales de 2027. Neuquén, por ejemplo, adelantará su votación al 14 de febrero, mientras que otros distritos evalúan seguir el mismo camino para evitar que la disputa presidencial condicione sus campañas provinciales.

Qué cargos se elegirán en las elecciones de Salta

La convocatoria establece la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador, además de las bancas legislativas provinciales y las autoridades municipales.

En total, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial, 30 de la Cámara de Diputados, 60 intendencias y 222 cargos de concejales. También se elegirán convencionales constituyentes municipales en Rivadavia Banda Sur, que tendrán a su cargo la elaboración de una nueva Carta Orgánica.

Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica y no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).