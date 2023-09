Dieron probation al adolescente que chocó y mató a Humberto Reding

En diálogo con UNO, Miriam Reding, la hija de Humberto Reding cuestionó el ofrecimiento de reparación económica que formuló la defensa: "Le pusieron un precio a mi papá. Quisiera preguntarle a la madre, al padre y al abogado del menor cuánto vale la vida de él. Cien mil pesos no vale la vida de mi papá, ni la de ninguno. La vida no tiene precio. Me gustaría que los padres le pongan precio a la vida de ese chico".