Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron en Concordia a un cuatrero armado con seis medias reses de terneros durante un operativo policial en flagrancia.

Un hombre fue detenido en flagrancia durante la madrugada de este viernes en la zona rural de Concordia, luego de ser sorprendido con seis medias res de terneros y un arma de fuego. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada Concordia, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Según informó la Policía, el operativo fue el resultado de tareas investigativas y de inteligencia desarrolladas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, en el marco de una causa por abigeato que venía afectando al Distrito Yuquerí, en un establecimiento ubicado en la zona de la Ruta 22.

Las autoridades señalaron que la banda de cuatreros ya había sido objeto de varios allanamientos en ocasiones anteriores, sin que ello impidiera que continuaran cometiendo delitos. Ante esta situación, los efectivos intensificaron las vigilancias en la zona, logrando rastrear a los sospechosos mientras se desplazaban en la oscuridad del monte.

vaca carneada

Hallazgo y detención

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron un escondite donde los delincuentes ocultaban la mercadería sustraída: seis medias res de terneros, recientemente faenados. En ese momento, los cuatreros intentaban matar otro animal, cuando la Policía dio la voz de alto y logró detener a uno de los hombres, quien portaba un arma larga. El sujeto, conocido en el ambiente delictivo por hechos de abigeato, fue reducido en el lugar.

En la escena se hallaron restos de carneadas con orificios de entrada en la cabeza de los animales, evidenciando el uso de un arma de fuego. Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía interviniente dispuso la detención del individuo, la realización de pericias, la intervención de un médico veterinario y la restitución de las medias res a los damnificados.

Del operativo participaron el Jefe Departamental Concordia, personal de la Brigada Concordia, Brigada Federal, División Investigaciones y efectivos de la Jefatura Departamental.