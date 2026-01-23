Uno Entre Rios | Policiales | cuatrero

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron en Concordia a un cuatrero armado con seis medias reses de terneros durante un operativo policial en flagrancia.

23 de enero 2026 · 10:10hs
Detuvieron en Concordia a un cuatrero armado con seis medias reses de terneros durante un operativo policial en flagrancia.

Detuvieron en Concordia a un cuatrero armado con seis medias reses de terneros durante un operativo policial en flagrancia.

Un hombre fue detenido en flagrancia durante la madrugada de este viernes en la zona rural de Concordia, luego de ser sorprendido con seis medias res de terneros y un arma de fuego. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada Concordia, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Según informó la Policía, el operativo fue el resultado de tareas investigativas y de inteligencia desarrolladas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, en el marco de una causa por abigeato que venía afectando al Distrito Yuquerí, en un establecimiento ubicado en la zona de la Ruta 22.

Un choque entre una camioneta y un auto en Ruta 18, frente a la YPF de Las Tunas, dejó personas heridas.

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

A la izquierda, el detenido en avenida Churruarín; y a la derecha el detenido por intento de robo.

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Las autoridades señalaron que la banda de cuatreros ya había sido objeto de varios allanamientos en ocasiones anteriores, sin que ello impidiera que continuaran cometiendo delitos. Ante esta situación, los efectivos intensificaron las vigilancias en la zona, logrando rastrear a los sospechosos mientras se desplazaban en la oscuridad del monte.

LEER MÁS: Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

vaca carneada

Hallazgo y detención

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron un escondite donde los delincuentes ocultaban la mercadería sustraída: seis medias res de terneros, recientemente faenados. En ese momento, los cuatreros intentaban matar otro animal, cuando la Policía dio la voz de alto y logró detener a uno de los hombres, quien portaba un arma larga. El sujeto, conocido en el ambiente delictivo por hechos de abigeato, fue reducido en el lugar.

En la escena se hallaron restos de carneadas con orificios de entrada en la cabeza de los animales, evidenciando el uso de un arma de fuego. Tras tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía interviniente dispuso la detención del individuo, la realización de pericias, la intervención de un médico veterinario y la restitución de las medias res a los damnificados.

Del operativo participaron el Jefe Departamental Concordia, personal de la Brigada Concordia, Brigada Federal, División Investigaciones y efectivos de la Jefatura Departamental.

cuatrero Concordia cuatreros Abigeato
Noticias relacionadas
En calle Estrada de Paraná, un auto Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente.

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Rescataron 11 perros y un conejo hacinados en cautiverio que tendrían destino de comercialización. El maltrato animal ocurrió en Concordia

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

La Policía de Concordia detuvo a José María “Chelo” Lima por violar medidas judiciales y amenazar al intendente, funcionarios y vecinos. 

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

José María “Chelo” Lima es investigado por presuntas amenazas de muerte contra el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y otros funcionarios.

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Ultimo Momento
Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Aumentaron a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Estados Unidos se retiró de OMS y dejó deuda millonaria

Granja Tres Arroyos: Si no cumplen volveremos a la lucha

Granja Tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Alpine presentó el A526 que pilotará Franco Colapinto

Policiales
Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Detuvieron a un cuatrero con seis medias reses y un arma de fuego en Concordia

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Las Tunas: una camioneta y un auto chocaron en la Ruta 18 y hay menores hospitalizados

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Dos detenidos en Paraná tras episodios de violencia y un intento de robo

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Ovación
De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

De Paracao a River: el salto grande de Camila Pérez

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

La provincia
Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

Granja Tres Arroyos: Si no cumplen volveremos a la lucha

Granja Tres Arroyos: "Si no cumplen volveremos a la lucha"

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

Entre Ríos promulgó la Ley de Gestión Ambiental

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

AURA abre sus puertas a una feria de ilustración entrerriana

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia

Dejanos tu comentario