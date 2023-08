Desvalijaron Arenas Fútbol Club: "Es un golpe muy grande"

"Nosotros tenemos un predio de seis hectáreas. Si bien tenemos un frente sobre calle Salellas, donde hay iluminación, el fondo da a una calle de atrás. Es decir, hay muchos lugares de escape. Inmediatamente después de que nos enteramos del robo hicimos la denuncia en la Comisaría 15 y enseguida acudieron", detalló.

Policia robo Club Arenas.jpg

Por su parte, Juan Novoa, secretario del club Arenas, señaló que el robo fue considerable. "Nos han robado de todo un poco: pecheras, camisetas, mancuernas, una caja de cronómetros, otra de silbatos, una notebook con datos del club y de las jugadoras; tres aparatos de presión, aproximadamente 40 pelotas nuevas marca Toro y botiquines completos. La verdad, nos pegaron un golpe muy grande. Tenemos una tristeza en el alma. Así y todo hoy vamos a continuar con las prácticas y vamos a tratar de salir adelante entre todos", enumeró.

El dirigente deportivo agregó que los malvivientes también intentaron ingresar a la cantina del club, pero no lograron romper la puerta ya que tiene una reja. Asimismo, estimó que, por el volumen de lo robado y el daño generado, los ladrones debieron ser muchos. "En algún vehículo tienen que haberse movilizado y también habrán sido muchas personas", sostuvo.

Robo Arenas Club.jpg

Solidaridad

Finalmente, precisó que al club Arenas asisten unas 240 jugadoras y que, a pesar del robo, continuarán con las prácticas. "Vamos a ver cómo hacemos, algo vamos a tener que inventar. Seguramente vamos a necesitar colaboración de la ciudadanía paranaense. Es tan triste esto y no se qué cara vamos a tener por la inmensa cantidad de criaturas que vienen, desde nenas de cuatro años años hasta la categoría sub 16. También tenemos una en primera A y otra en primera B. Se nos va a ser difícil, pero esto no nos va ganar", finalizó.