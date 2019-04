Desaparición de Benvenuto: Aumentan a 500.000 pesos la recompensa por datos

Durante la conferencia, Español señaló, entre otros aspectos, que habrá un aumento en la recompensa, que hasta el momento estaba fijada en 500 mil pesos, para quien aporte algún dato.



Asimismo, el letrado adelantó que esperan los resultados del ADN encontrado en un pasamontañas, el cual, cabe recordar, fue hallado a unos 600 metros de donde quedó la camioneta abandonada.



Por otra parte, Español informó que se considera la posibilidad de que haya "gente local involucrada en el secuestro".





En tanto, aseguró que "sigue habiendo varias hipótesis de las que no se ha descartado ninguna" aunque consideró que la posibilidad de que el empresario se haya ido por sus propios medios "no reviste gran verosimilitud".



Según detalló El Debate Pregón, indicó el letrado: "En un secuestro extorsivo se investigan todas las vías (incluyendo) a la víctima y no hemos puesto ningún reparo, sino que además pusimos a disposición toda la información. Nuestro compromiso con la familia siempre fue muy claro. Queremos saber qué pasó con él. Si en el medio hubiera aparecido algo que vinculara a alguien de la familia, sería un problema de ellos. Pero eso no existió".





En esa línea, recalcó que la familia "inmediatamente puso los teléfonos, abrió las puertas, las propiedades, la empresa, todo fue investigado"



"(A Benvenuto) Lo seguimos buscando vivo pero sabemos que el paso del tiempo atenta claramente contra esto", sostuvo el letrado.