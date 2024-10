Dermatólogo busca anular condena por abuso

Cabe recordar que Daichman fue condenado en febrero de este año. Entonces, el juez Gervasio Labriola, al dictar la condena, también le impuso la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la medicina. El magistrado basó la condena de Daichman en dos denuncias y cuatro hechos imputados, a pesar de que una de las denunciantes no se presentó en el juicio y alcanzó un acuerdo privado.

En el debate, que se realizó a puertas cerradas debido a la naturaleza de los delitos, la defensa pidió su absolución; el querellante pidió 15 años de cárcel; y los fiscales Valeria Vilchez y Facundo Etienot peticionaron 12 años de prisión para el acusado.

Denuncias

El caso se remonta a mayo de 2020, cuando una joven denunció a Daichman en redes sociales. A ella se sumaron otras víctimas, que relataron que el dermatólogo aprovechaba las consultas para realizar tocamientos inapropiados, ignorando las razones médicas de sus visitas. Sin embargo, tras una larga investigación penal preparatoria, sólo dos casos llegaron a juicio. Actualmente, Daichman no se encuentra detenido, dado que la sentencia aún no está firme.

Relatos

Hace cuatro años, un grupo de mujeres contaron a través de las redes sociales sus experiencias con el dermatólogo. “Me atendió cuando yo tenía 16 años. Me había quemado por estar muy expuesta al sol. Cuando me hablaba me acariciaba la pierna. Me hizo mostrarles las tetas y también me corrió la bombacha para ver (para ver qué?) claramente no tenía quemadas esas partes porque la bikini las tapa”, contó una de ellas en ese entonces.

“A mí me atendió hace uno o dos años atrás. Me hizo sacarme la remera y me empezó a tocar la piel, y aprovechó para tocarme las tetas; yo me sentí incómoda, pero lo normalicé confiando en que capaz mal pensé. Que bronca”, agregó otra.

“Yo me hice atender con él hace más de un año. Nunca supo decirme qué tenía. En la consulta empezó a mirarme raro y vi en un momento que me miró las tetas, me preguntó sobre unos granitos que tenía y cuando me di vuelta me tiró del vestido y me miró todo! Nunca más volví con ese hdp”, fue otro de los testimonios.