Denuncia por abuso: el juez Marcelo Baridón ya tiene abogado defensor

La denuncia generó una fuerte repercusión en el Poder Judicial entrerriano, pero de momento ningún autoridad máxima se expidió al respecto. ¿Habrá pedido de licencia para el magistrado mientras se resuelve su situación? ¿El juez continuará en el cargo en respeto del principio de inocencia hasta que haya un fallo al respecto? A cinco días de que el caso saliera a la luz, las preguntas siguen sin respuesta.

Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la investigación penal preparatoria está a cargo del fiscal Oscar Sobko y que el defensor del magistrado es Leopoldo Lambruschini, reconocido abogado de Paraná que ha intervenido en causas resonantes por delitos de narcotráfico, abusos sexuales y hasta de corrupción.

Posteo Baridon denuncia.jpg

La denuncia

El viernes 1°, el hijo del juez posteó en las redes que formalizó la denuncia en Fiscalía. "No suelo postear cosas en relación a mi vida personal, pero creo que esta situación lo amerita. Estoy concluyendo un proceso de cinco años de terapia. Comencé a ir porque me sentía muy mal por haber sufrido un abuso sexual en mi infancia", dijo.

Y agregó: "Finalmente, ayer me decidí e hice la denuncia a mi progenitor quien fue el que perpetuó los abusos entre la edad de cinco y 12 años. Fue un camino muy difícil el de llegar hasta acá y probablemente lo siga siendo. Vivimos en una sociedad que avala este tipo de actitudes aunque, por suerte, las cosas van cambiando en este sentido".

"No sólo me sentí violentado sino que, para defenderme, me violenté, lo que me generó muchos problemas con distintas personas. Lamento esos desencuentros y no encuentro perdón para muchos todavía", completó.

Finalmente, expresó: "Quiero compartir esto porque me parece importante que se sepa, que podamos reflexionar o por lo menos tenerlo en cuenta".

¿Quién es el juez?

Marcelo Javier Baridón, nació en Paraná en 1963. Tiene 59 años. Se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se matriculó en la provincia en 1988. También es especialista en Derecho Administrativo. Cuando concursó por el cargo que hoy ostenta, informó al Consejo de la Magistratura que nunca tuvo sanciones disciplinarias. Durante el ejercicio liberal de la profesión se desempeñó como subsecretario de transporte de la Municipalidad de Paraná, entre 2007 y 2011.

Entre las causas más resonantes en las que actuó, siendo abogado, se pueden mencionar la representación de una víctima de abusos del cura Justo José Ilarraz, en 2012; y en varias causas contra acusados de delitos de Lesa Humanidad en Entre Ríos.