Declaran los dos policías investigados por la muerte de Iván Pérez

En las próximas horas la fiscal Martina Cedrés tomará declaración indagatoria a los dos agentes de la Policía de Entre Ríos imputados por la muerte del joven Iván Pérez de 24, quien murió de un disparo en la cabeza tras huir de un hecho delictivo. Los policías Juan Alberto Zapata y Javier Mauricio Gómez pertenecen a la Comisaría Octava de Gualeguaychú.

El joven era perseguido por un móvil de la fuerza de seguridad en el que se trasladaban los agentes Juan Alberto Zapata y Javier Mauricio Gómez, los que están detenidos en sede policial. Se trata de determinar quién de los dos efectuó el disparo mortal.

La fiscal Cedrés hizo saber que Gendarmería Nacional está realizando las pericias correspondientes y que de ser necesario recurrirá a la Policía Federal. La Policía de Entre Ríos no toma intervención en las investigaciones debido a que dos de sus integrantes están imputados en el hecho.

La causa fue caratulada en forma preliminar como “Pérez, Iván/Homicidio Simple”, la que será definida luego de la declaración indagatoria a los agentes policiales imputados.

Para la mañana de hoy se aguarda el resultado de la autopsia al cuerpo de Pérez y se reciben testimonios de personas que habrían presenciado la persecución policial y visto el momento en que uno de los policías efectuó el disparo.

“Que los responsables sean juzgados sin dilaciones”

En tanto la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) señaló que la muerte del joven Iván Pérez en Gualeguaychú “tiene las características de un caso de gatillo fácil” y exigió “una investigación seria e imparcial” y que los responsables “sean juzgados sin dilaciones”.

“Otra vez un joven murió por una bala en la cabeza disparada por un funcionario de la Policía de Entre Ríos. Otra vez un operativo de esta fuerza termina con una familia destrozada. Otra vez presenciamos las graves consecuencias de la falta de una seguridad democrática con control político de los uniformados”, se lee en el documento de la Red integrada por distintos organismos de derechos humanos de la provincia, entre ellos Afader, las Regionales de Paraná y Concordia de HIJOS y las Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú.

“No es posible que a 36 años de recuperada la democracia sigamos lamentando la muerte de jóvenes víctimas de la violencia institucional, que por ser sospechosos de algún ilícito resultan ejecutados en virtuales penas de muerte”, cuestionaron además.

Por eso exigieron: “Basta de arbitrariedades en manos de la Policía de Entre Ríos”. Además demandaron la “derogación de la ley de contravenciones por inconstitucional y violatoria de los derechos humanos”, que cesen las “torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías” y que se aplique en forma urgente el mecanismo contra tortura en la provincia. “Reclamamos una seguridad democrática y con control político y ciudadano.

No queremos llorar más muertos por las armas que el Estado pone en las manos de la Policía. !Ni un gurí menos por la bala policial!”, finaliza el texto.

Documento completo

“¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!

Otra vez un joven murió por una bala en la cabeza disparada por un funcionario de la Policía de Entre Ríos. Otra vez un operativo de esta fuerza termina con una familia destrozada. Otra vez presenciamos las graves consecuencias de la falta de una seguridad democrática con control político de los uniformados.

Esta vez fue Iván Pérez quien murió por un balazo disparado por un miembro de la Policía, en un hecho que ocurrió este miércoles en el barrio Molinari de Gualeguaychú. Tristemente, lo sucedido nos hace recordar que hace poco más de un año, en Paraná, Gabriel Gusmán fue fusilado por la espalda en un caso que todavía sigue paralizado por la inacción de la Fiscalía.

Lo acontecido con Iván tiene las características de un caso de gatillo fácil.

Por eso, desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) exigimos una investigación seria e imparcial que permita que los responsables de este hecho sean juzgados sin dilaciones.

Sostenemos que no es posible que a 36 años de recuperada la democracia sigamos lamentando la muerte de jóvenes víctimas de la violencia institucional, que por ser sospechosos de algún ilícito resultan ejecutados en virtuales penas de muerte. Nadie es culpable de un delito mientras no sea juzgado de acuerdo a la ley y con todas las garantías. No condena un policía. Ni una visera, ni un color de piel, ni un barrio ni la pobreza son delitos.

Exigimos:

Basta de arbitrariedades en manos de la Policía de Entre Ríos.

Derogación de la ley de contravenciones por inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.

Basta de torturas y tratos crueles en cárceles y comisarías.

Urgente aplicación del Mecanismo contra tortura en la provincia.

Reclamamos una seguridad democrática y con control político y ciudadano.

No queremos llorar más muertos por las armas que el Estado pone en las manos de la Policía.

!Ni un gurí menos por la bala policial!"

Firman: Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; Agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná. Agrupación H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia y de Concepción del Uruguay; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay; Memoria Colectiva Villaguay; Comisión Permanente de DDHH de Colón.