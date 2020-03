Coronavirus: runner detenido por incumplir aislamiento

Hay situaciones insólitas que se producen en el marco de la pandemia por el coronavirus, que inquietan.

Este sábado al mediodía, policías de Orden Público y de Cuerpos que recorrían la avenida Almirante Brown, en la costanera de Santa Fe, observaron la presencia de un hombre corriendo.

Los policías bajaron del patrullero y el dijeron que estamos en cuarentena y que no se podía realizar ningún tipo de actividad física al aire libre. Además, le recordó -como es de público conocimiento- que cada persona debe permanecer en su vivienda particular, salvo las excepciones que contempla la ley.

Sin embargo, el corredor que se identificó ante los policías como C.L.D. de 45 años, sin tapujos y con un absoluto desparpajo les dijo a los dos oficiales: "Yo no le tengo miedo a la muerte y si me muero, me muero yo".

El sujeto dejó en evidencia su ignorancia total en relación a la pandemia por Coronavirus, sin comprender lo alcances y objetivos que persigue la norma nacional que exige el aislamiento social obligatorio. Aun más, desconociendo las consecuencias que puede causar a terceras personas.

Los oficiales lo esposaron y lo llevaron detenido a la Comisaría 3° del barrio Candioti. Además, le hicieron saber que es presunto autor de los delitos contemplados en los artículos 205 y 239 del código penal argentino.

Detenido y aislado

Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, doctor Haidar, que ordenó a las autoridades policiales de seguir el protocolo sanitario vigente respecto de los funcionarios de salud para ser revisado y posteriormente las medidas de aislamiento.

Artículo 205 del Código Penal Argentino. Será reprimido con seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Artículo 39 del Código Penal Argentino Será reprimido con 15 de prisión a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requirimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.