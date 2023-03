Conmoción en Paraná por la muerte de Ana Splendore

Los resultados de la autopsia, que se realiza en la morgue de Oro Verde, iban a ser dados en el mediodía de este viernes, pero debido al estado en que se encuentra el cuerpo finalmente se darán a conocer en las próximas 48 y 72 horas. “La autopsia brindará un panorama respecto de si tenía o no algún tipo de lesiones”, explicó el jefe de la Dirección de Investigaciones, Ángel Ricle y no confirmó que el cuerpo haya sido quemado, como había trascendido en un momento, y tampoco aclaró si el cadáver presentaba golpes. La mujer fue encontrada en su vivienda de calle Ruiz Moreno, zona de la Terminal de la ciudad. Criminalística y personal forense realizó las pericias correspondientes para intentar determinar en qué circunstancias falleció.

El fiscal Santiago Brugo confirmó que el cuerpo fue hallado en el patio de la casa que ocupaba junto a su hijo de 15 años, en calle Ruiz Moreno de Paraná, en estado de descomposición.

"Ana Laura Splendore, te conozco de los 15 años. Cuanta tristeza y dolor. Que descanses en paz querida Ana", fue uno de los mensajes. "Con profundo dolor informamos que nuestra amiga Ana Laura ha fallecido. Siempre te vamos a recordar como una madre amorosa y dedicada, como una amiga solícita, como atleta esforzada y por toda esa energía que le ponías a todo lo que amabas", indicaron, por su parte, desde una agrupación de maratonistas de Santa Fe.

Embed

"No me cuadra la manera de investigar la desaparición de una persona. Me apena en el alma que este haya sido su fin. Dios todo lo ve. Que en paz descanse y le de consuelo a su hijo y familia. Y que todo salga a la luz", compartió otra de las usuarias que se hizo eco de la noticia.