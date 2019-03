La resolución que la Justicia dictó ayer por el femicidio de Gisela López deja dos posibles conclusiones sobre el caso: o no se lograron reunir las pruebas suficientes para condenar a los tres acusados (Elvio y Mario Saucedo y Matías Vega), o el autor del rapto, abuso sexual y asesinato de la joven estuvo siempre fuera del alcance de la investigación. La Fiscalía insiste en que ellos son los culpable; la defensa en que se trata de perejiles. El máximo órgano de la Justicia Penal en la Provincia puso un punto final, al menos en Entre Ríos, al sinuoso camino que ha llevado esta causa desde la noche del viernes 22 de abril de 2016, cuando Gisela desapareció de regreso desde la escuela a su casa.





El caso de Gisela López tuvo un gran impacto nacional y fue un emblema en la movilización de Ni Una Menos de 2016. En el país donde, según el promedio de 2019 hasta ayer, una mujer es asesinada cada 38 horas, el crimen de Gisela quedó impune. En el ámbito judicial las culpas de esta situación rebotan entre jueces y fiscales, pero más allá de los nombres propios, el Estado quedó en deuda con la sociedad, con las mujeres, con Santa Elena y con una familia que no encuentra consuelo.





Ayer la madre y el hermano de Gisela, junto a otros familiares, llegaron a Paraná, presenciaron la audiencia, recibieron la sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y regresaron a Santa Elena sin nada más que un dolor imposible de imaginar.





Fue tal vez una prima de Gisela la única que pudo expresar ese sentimiento ayer por la tarde en su muro de Facebook: "Es difícil pensar en qué palabras decir para consolar corazones partidos en mil pedazos, solo quiero decir unas palabras simples y sencillas: "CUANDO MATARON A GISELA LÓPEZ NO LA MATARON SOLO A ELLA. MATARON A LA HIJA, A LA HERMANA, A LA SOBRINA, A LA AMIGA. MATARON UNA FAMILIA". Gracias a la "Justicia" de la Argentina que así solucionaron las cosas por años, callando las voces. Hoy pido las oraciones por la familia de Gisela López MI FAMILIA!!! TODOS AQUELLOS QUE VEAN ESTA PUBLICACIÓN NO LA IGNOREN Y OREN POR LA FAMILIA LÓPEZ! Fuerzas a mi tía Roxana Monzón. Dios se va encargar de esta situación".





Un par de horas después, Roxana eligió también la red social para expresarse: "Les agradezco a todas las personas que me acompañaron en esta lucha de pedir JUSTICIA por mi hija GISELA LOPEZ. Hoy es un día más triste de mi vida, otra vez te asesinaron hija mía, me siento destrozada que no haga justicia por ti Gisela. Qué impotencia, los jueces defendieron a los asesinos y no a una joven de 19 años que salía de estudiar, esta JUSTICIA hipócrita e injusta dando lugar a los asesinos y violadores. ¿Es tan difícil pensar y tomarse el tiempo para resolver un caso? Acaso jugaron con nuestros sentimientos, nos mintieron en la cara. Me pregunto: ¿no hay justicia para una chica humilde de 19 años que estudiaba para terminar su secundario? Si a mi familia le pasa algo, hago responsables a los jueces. No tienen corazón, y se nota que no tienen hijas, hermanas, sobrinas no tiene nada. Hoy mi alma llora por la ausencia de mi hija Gisela ella no va a descansar en paz hasta que haga justicia por su memoria. Pero nada y nadie me va detener hasta que haga justicia por Gisela López, hoy y siempre".





Seis jueces contra tres

En la noche del 22 de abril de 2016, Gisela López regresaba de la escuela a su casa, caminando por la avenida Presidente Perón de Santa Elena hacia el barrio 120 Viviendas. En la zona conocida como El Bajo fue raptada, violada y asesinada. Su cuerpo fue hallado el 10 de mayo, a pocos metros de ese lugar. Es decir, en el sitio que muchas veces había sido rastrillado por la Policía y vecinos.





Con las mismas pruebas, dos tribunales distintos no solo no se pusieron de acuerdo en la responsabilidad de los imputados en el crimen, sino ni siquiera acerca del lugar donde se cometió.





En 2017, los jueces del Tribunal de Juicio Ricardo Bonazzola, José María Chemez y Cristina Van Denbrouke consideraron que el lugar donde se produjo el ataque sexual y homicida es donde fue hallado el cuerpo. Y afirmaron que no hubo ninguna prueba objetiva ni testimonial que derribara el estado de inocencia de los Saucedo y Vega.





Por el contrario, las juezas de la Cámara de Casación Penal Marcela Davite y Marcela Badano afirmaron sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo de Gisela que "solo puede inferirse que se montó una escena", en la hipótesis de que la víctima fue abusada en la casa de Saucedo y luego arrojaron allí su cadáver. El tercer integrante, Hugo Perotti, votó en disidencia al sostener que aquel fallo no fue arbitrario y fundamentó bien la absolución.

En la cadena de revisiones de sentencias, la Sala Penal del STJ, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio debatió el modo de valorar la prueba por parte de los jueces, y por lo tanto de la Cámara de Casación Penal que lo había cuestionado.





Ayer, en un fallo dividido, resolvieron revocar la sentencia de Casación y confirmaron la absolución lisa y llana de Elvio y Mario Saucedo y Matías Vega. El 22 de abril, justo cuando se cumplirán tres años del femicidio, darán a conocer los fundamentos.





En total, la causa ha pasado por nueve jueces, de los cuales seis han coincidido con la defensa, y tres con la Fiscalía.





Solo queda ir a la Corte

En la audiencia de ayer, el abogado defensor Roberto Alsina planteó, entre otras cosas, que los imputados no pueden ser juzgados dos veces por el mismo hecho, al tiempo que defendió la sentencia absolutoria. En este sentido, cuestionó que las dos camaristas de Casación hayan revocado aquel fallo por arbitrariedades que no existieron, y sostuvo que en realidad tuvieron un desacuerdo en la valoración de la prueba. Además, el letrado expresó su preocupación por el hecho de que Casación responde en forma diferente al mismo planteo según lo hace la Fiscalía contra una absolución o un defensor cuestiona una condena.





Por su parte, la fiscal general adjunta, Cecilia Goyeneche, defendió el razonamiento realizado por la vocal Davite en el fallo de Casación, que sostuvo que la sentencia del Tribunal de Juicio fue arbitraria, y reclamó que el recurso de la defensa no sea admitido, y por lo tanto se envíe el expediente al tribunal que debe citar a un nuevo debate.





Ahora, tras el adelanto del veredicto que le dio la razón al defensor, la Fiscalía aguarda por conocer los argumentos de la Sala Penal para analizar si seguirá la pelea ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.