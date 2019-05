Condenaron a una mujer por permitir que su pareja violara a su hijo

La mujer que estaba acusada de permitir que su pareja abusara sexualmente de su hijo, fue condenada por el Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay a la pena de 10 años de prisión efectiva.

La lectura de la sentencia se realizó el jueves por parte de los vocales Evangelina Bruzzo, Fabián López Moras y Mariano Martínez. A solicitud de la Fiscalía, la condenada permanecerá en libertad con medidas restrictivas hasta tanto la sentencia quede firme.

Según informó el sitio 03442, se trata de M.I.G, quien fuera representada legalmente por Mario Arcusin. La habían llevado a juicio imputada de los delitos de Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia preexistente, causa que llevara adelante el doctor Fernando Martínez Uncal, fiscal de Concepción del Uruguay.

La mujer (cuyo nombre no se menciona para que no se identifique a la víctima) vive en Villa Mantero y al momento de los hechos estaba en pareja con Roberto Andrés Rojas, quien era el sujeto acusado del abuso sexual.

Este hombre no fue juzgado porque se mató antes de llegar a esta instancia: el día del juicio no se presentó, razón por la cual se ordenó su captura, y fue hallado posteriormente muerto en el ex Parque San Carlos de Concordia, donde se había suicidado mediante ahorcamiento, dejando una carta en la cual reconoció lo que había hecho.

El tribunal, tras el debate, pasó a deliberar hasta que adelantó la resolución de la sentencia, cuyos fundamentos serán leídos el 10 a las 8.

En el veredicto por unanimidad declararon a M.I.G. responsable de los delitos de Abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado reiterado, en concurso ideal con el delito de Corrupción de menores agravada, los que a su vez concursan realmente con el delito de Lesiones leves calificadas por el vínculo.

Por todo esto fue sentenciada a la pena de 10 años de prisión efectiva, aunque aún se mantiene el beneficio de libertad bajo medidas de coerción hasta que la sentencia quede firme.

Finalizada la lectura, Mario Arcusin dijo a 03442 que esperará hasta conocer los fundamentos, teniendo previsto recurrir en Casación dentro de los 10 días hábiles tras la lectura de los argumentos del tribunal.

Cabe destacar que en la Sala de Tribunales, durante la lectura del veredicto, estuvo presente el padre del menor abusado, exesposo de la acusada, quien se mostró conforme con la condena, pero contó que su hijo quedó bajo su custodia y tiene problemas depresivos, razón por la cual debe tener controles y entrevistas con profesionales, lo que seguramente será por considerable tiempo.