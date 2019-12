Condena a Varisco y Celis: las repercusiones de todas las partes

Tras dictarse el pronunciamiento del Tribunal Oral en los Criminal Federal de Paraná, UNO dialogó con las partes que dieron a conocer las primeras sensaciones sobre el veredicto.

Como se sabe Daniel Celis fue condenado a 13 años de cárcel, su hermano, Miguel a 8 y el exintendente Sergio Varisco a seis años y seis meses de prisión efectiva.

El próximo 10 de febrero de 2020, se informó que se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. Además, el tribunal fijó prisiones preventivas para la mayoría de los sentenciados, entre ellos, el exintendente de Paraná, Sergio Varisco.

Satisfechos

Los fiscales Carlos García Escalada y Leandro Ardoy se mostraron satisfechos con el fallo del Tribunal. Si bien entendieron que iban a esperar los fundamentos para analizar el veredicto "a grandes rasgos estamos conformes con la resolución de los jueces que avalaron nuestra postura en los alegatos", resaltó a UNO, García Escalada.

Juan Pereyra

"El Tribunal acreditó nuestra postura partiendo de la base de las pruebas que se consolidaron en el mismo debate", añalizó el fiscal.

De esa manera, el fiscal Ardoy mencionó: "Esta es la causa con más procesados en la historia del Tribunal Federal, y también la condena a Celis es la más alta que se dictó por parte de la Cámara".

García valoró la recepción positiva del Tribunal del disponer las prisiones preventivas de los condenados.

"Se hizo justicia"

Hernán Rivero fue declarado inocente por el Tribunal, y el hombre ligado con los medios y la Unidad Municipal II, contó a UNO: "Quedé en libertad, fue un proceso muy largo, muy doloroso, y se vio que las manos negras no tocaron al tribunal que dictó como correspondía haciendo justicia".

"Por los pronto volveré a mi casa a estar con mi esposa e hija a trabajar como hice siempre", referenció.

"Medianamente satisfechos"

El abogado Augusto Laferriere, defensor de Patricio Larrosa, Miguel Celis, y Silva explicó: "Estamos conformes porque a Larrosa se lo absolvió, a Celis se le impuso una condena muy cercana a la mínima. "Vamos a esperar los fundamentos para analizar los caminos a seguir con la sentencia a Celis y a Silva", adelantó.

"Soy inocente"

Alan Viola no ocultó su alegría por el veredicto del Tribunal. "Siempre defendimos nuestra inocencia y con mi abogado aclaramos todos los puntos grises que había en el expediente. Ahora, volveremos a poder caminar tranquilos la calle porque la justicia habló", dijo a UNO el empleado de la Municipalidad de Paraná.

Juan Pablo Temón, letrado que asistió a Viola mencionó a UNO: "El revelador el dato que mi defendido nunca recibió dinero por parte de Celis u otra persona. Quedó claro que el detenido que estuvo preso un año y siete meses, era inocente".

"Ahora le van a devolver las cosas que le secuestraron y los sueldos caídos que sufrió en la comuna", añadió el abogado.

"Voy a apelar"

"Se me acusa de narcotráfico, y en la causa quedó establecido que es así, es un fallo que será apelado por mis abogados", resaltó a UNO el ex intendente de Paraná Sergio Varisco.

Juan Pereyra

"No tengo nada que ver con el narcotráfico"

Pablo Hernández, el ex concejal del cambiemos dijo que "era un fallo arbitrario. Sé que soy inocente y lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias".

"Un 30 de diciembre pasó esto, un fallo que no es justo, que me priva de recuperar la libertad", recalcó finalmente para alertar a UNO: "No tengo nada que ver con el narcotráfico, lo mismo que Varisco y Bordeira".

"Pese a la condena, soy inocente"

Daniel Celis habló con UNO, explicó: "Sigo sosteniendo que Varisco, Bordeira y Hernández son inocentes. Yo me hice cargo de lo que tenía que hacerme cargo, de lo otro era inocente".

Juan Pereyra

Cada una de las condenas

Márquez y Bertana Absueltos ya que no hubo acusación

Daniel Tavi Celis 13 años de prisión y multa de 300.000 pesos

Miguel Titi Celis ocho años de prisión y multa 18.500 pesos.

Miguel Carmelo Leguizamón condenado a cuatro años de prisión 18.000

Hernán Rivero absuelto, en libertad inmediata

Sergio Baldi 1 año y seis meses de prisión. Queda en libertad

Carlos Gastón de La Fuente condenado a seis años de prisión.

Cristian Silva seis años y seis meses de prisión

Omar y Raúl Ghibaudo seis años de prisión.

Julio Vartorelli seis años de prisión.

Jonatahan Romero cuatro años de prisión.

Miguelina Valde absuelta se dispone su libertad.

María Fernanda Orundes Ayala cuatro años de prisión cárcel

Miqueas Córdoba tres años de cumplimiento condicional. Queda en libertad.

Marcos Velazquez 1 año y seis meses de prisión. Queda libre

Maria Laura Zurita condenada a la pena de cuatro años de carcel

María Yamila Corradini tres años de prisión condicional. Queda. Libre

Patricio Facundo Larrosa, absuelto, queda en libertad.

Luis Orlando Cepero cuatro años y seis meses de cárcel

José Marcial Caballero cuatro años y seis meses de prisión.

Sergio Varisco participe necesario del delito de comercialización de estupefacientes Condenarlo a seis años y seis meses de prisión con arresto domiciliario. No podrá salir de su casa. Una vez que el fallo quede firme pasará al penal. Deberá avisar en caso de viajar. Le pondrán tobillera electrónica.

Pablo Hernández a cinco años de cárcel (domiciliaria hasta que el fallo quede firme)

Griselda Bordeira cinco años de prisión (domiciliaria hasta que el fallo quede firme)

Wilber Figueroa Lagos seis años y seis meses de cárcel

Eduardo Cholo Celis condenado a la pena de cinco años de prisión.

Juan Manuel Gómez seis años de prisión.

Jonathan Jesús Heintz cuatro años en la cárcel

Alan Viola absuelto disponen su inmediata libertad.

Nahuel Jonathan Celis condenado a cuatro años de prisión