Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Se encontraban visiblemente descuidados, con escasa ropa y signos de falta de higiene. La madre llegó horas más tarde y acusó problemas de salud. Ocurrió en Concordia

10 de agosto 2025 · 11:28hs
El personal de Comisaría de Minoridad de Concordia intervino ante llamados de vecinos ya que en una vivienda había cuatro niños que se encontraban solos. La madre se había ausentado por problemas de salud y el padre no apareció.

A las 21 de este sábado, los uniformados acudieron a la vivienda ubicada en la intersección de calles Urdinarrain y Feliciano. Una vecina manifestó que “una mujer habría dejado solos a sus hijos menores durante un largo periodo de tiempo“.

Allí se constató la presencia de los niños, de entre 1 y 6 años, solos en el interior de una vivienda en condiciones precarias, sin la presencia de un adulto responsable.

“Los menores se encontraban visiblemente descuidados, con escasa ropa y signos de falta de higiene, mientras que el domicilio presentaba condiciones de insalubridad“, describieron oficialmente desde la Policía.

Intervención del Copnaf

Ante la gravedad del hecho, se puso en conocimiento al fiscal de turno, doctor Nuñez quien dispuso la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), a quien alertaron sobre esta situación refiriendo desde este organismo que es un caso conocido de intervención.

Los menores fueron trasladados en primera instancia a la Comisaría, donde fueron higienizados y alimentados, y posteriormente en conjunto con Personal de Copnaf, al hospital Masvernat para su revisión médica y evaluación por parte de un pediatra, además de la intervención del médico policial.

Motivos de salud

Minutos más tarde, la madre de los menores se presentó de forma espontánea en la comisaría, alegando que se había ausentado por motivos de salud y que no esperaba tardar en regresar, publica Diario Río Uruguay.

Sin embargo, ante los antecedentes previos y el contexto observado, el Copnaf resolvió como medida de protección urgente el resguardo de los cuatro hijos de la mujer en un hogar de niños.

Realizaron actuaciones de oficio relacionados al “abandono y maltrato infantil”.

