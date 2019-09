Comenzó el juicio que intenta vincular el narcotráfico con la política

Minutos antes de la hora señalada para el inicio de la primera jornada de debate en la causa NarcoMunicipio llegó a la Cámara Federal de Apelaciones el intendente de Paraná, Sergio Varisco.

Más temprano había llegado su funcionaria, Griselda Bordeira, y el concejal Pablo Hernández, entre otros imputados de la megacausa por narcotráfico.

A su ingreso Bordeira dijo ante las cámaras: "Hoy se va a saber la verdad".

Embed

narcotrafico4.jpg La misma suerte. El intendente y sus dos personas de confianza están atados al mismo destino, según lo que resulte del debate.

Así llegaban los imputados al juicio.

Embed

Embed

Hace dos días, el exintendente de Itatí, Corrientes, Natividad Terán, decidió confesar y ser el primero con ese cargo en el país en recibir una condena por narcotráfico. Muy lejos de esa actitud estará el intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien defenderá su inocencia ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, al igual que la exsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira y el concejal Pablo Hernández.

Según se informó a UNO, los tres van a declarar en el histórico juicio que comienza hoy, pero lo harán en distintas instancias: Bordeira en la apertura del debate, y Varisco y Hernández al finalizar. También más adelante va a declarar Daniel Tavi Celis, quien buscará desvincularse de una de las dos causas en las que está procesado.

Embed

Empieza hoy ¿cuándo termina?

La dinámica de las primeras dos audiencias será completamente formal. Primero leerán las imputaciones de la primera causa (narcoavioneta); después identificarán (nombre, edad, domicilio, ocupación, etc.) a cada uno de los 23 imputados; luego se dará lectura a los hechos endilgados en la segunda causa (narcomunicipio) y preguntarán los datos personales a los otros 10 acusados en la misma. Daniel Celis es el único procesado en ambos expedientes. También se deberán leer todas las pruebas incorporadas en cada causa.

Embed

Hoy la primera audiencia está pautada para comenzar a las 12.30, y algunos calculan que se extenderá al menos hasta las 18. La sede para el debate es la sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, en 25 de Mayo 256.

Embed

La fecha del final de este juicio es incierta. Con muchos imputados que pueden declarar y casi un centenar de testigos citados (podrían descartarse varios en el camino), más los alegatos de la Fiscalía General y de un total de 16 defensas (en algunos casos un defensor con varios imputados, y en otros dos defensores con un acusado). Algunos hablan de que en diciembre podría haber una sentencia. Incluso están fijadas fechas de otros juicios para el último mes del año.

Embed

Embed

Aunque todo dependerá de la demora de la producción de pruebas durante el juicio, ya que podría haber careos y algunos defensores adelantaron que van a pedir la reproducción de muchos audios de escuchas telefónicas, entre otras evidencias. En este sentido, hay quienes hablan de que habrá que esperar a 2020 para tener un veredicto.

Embed

Seguridad y tránsito

El despliegue del operativo de seguridad para el juicio será inusitado: participarán cinco fuerzas diferentes (tres federales y dos provinciales).

El Servicio Penitenciario está a cargo de los detenidos. Deberán trasladar todos los días de debate a 32 personas, es decir los 27 que están con prisión preventiva en las unidades penales N° 1 y 6 de Paraná, y también deben buscar a las cinco mujeres que están con prisión domiciliaria. Para ello contarán con los móviles habituales de traslado de detenidos y también con otros aportados por la Policía provincial.

Adentro de la sala de audiencias, el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) tendrá la custodia de los presos, ya que su integridad es responsabilidad de ellos, pero además el tribunal encomendó la seguridad del interior del salón a la Gendarmería Nacional.

La seguridad del resto del edificio de la Cámara de Apelaciones fue solicitada a la Delegación Paraná de la Policía Federal, que proveerá de efectivos para custodiar los pasillos y antesalas.

En el exterior de este edificio estará la Policía de Entre Ríos, a la que le pidieron custodiar el perímetro sobre calle 25 de Mayo. Personal de la comisaría segunda se vería afectado al “anillo de seguridad”.

En tanto, el salón del Tribunal Oral Federal, en calle Urquiza (al lado de la Municipalidad), funcionará para la transmisión en vivo del juicio, donde estará la prensa (hay decenas de periodistas de Paraná y de Buenos Aires acreditados para la cobertura) y, posiblemente, algunos familiares de imputados. Aquí será el personal de Prefectura Naval Argentina el encargado de velar por la seguridad.

La vida de muchos paranaenses se verá algo afectada con el desarrollo de este juicio, ya que el tránsito quedará parcialmente restringido en pleno centro. Desde el municipio se informó a UNO que se interrumpirá el tránsito de vehículos particulares por calle 25 de Mayo, entre Monte Caseros y Belgrano, solo la mano hacia el este, es decir sobre la acera de la sede judicial.

No se vedará el tránsito para los colectivos, que tendrán su recorrido normal, pero en esa cuadra no podrán detenerse para subir pasajeros, por lo cual estos deberán ir a paradas anteriores o posteriores a esperar las respectivas líneas. En tanto que la mano contraria de calle 25 de Mayo (con sentido hacia el centro) no estará cortada.

Habrá inspectores en cada intersección para tal finalidad, y aún no se sabe si estas medidas serán permanentes durante las horas que duren las audiencias o si será solo al iniciar y finalizar las mismas, que es el momento crítico del traslado de los detenidos.

Jueces y partes

El Tribunal Oral Federal de Paraná estará integrado por Lilia Carnero (presidenta), Noemí Berros y Roberto López Arango. El Ministerio Público Fiscal de la Nación estará representado por el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal adjunto Leandro Ardoy. Se evaluaba la posible colaboración de integrantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación.

Los seis principales imputados estarán defendidos por los abogados particulares Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen (de Varisco), Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende (de Bordeira), Emilio Fouces (de Hernández), Leopoldo Cappa y José Velázquez (de Daniel Celis), Augusto Laferriere (de Miguel Ángel Celis) y la defensora oficial Noelia Quiroga (de Luciana Lemos). El martes se distribuyeron los lugares en los que estarán cada abogado y los imputados.

Dos causas, un juicio

Como ha informado UNO hasta el cansancio, se ventilarán dos causas (es decir, dos hechos diferentes) en un solo juicio, ya que ambas tienen un procesado en común (Daniel Celis); además, la segunda fue producto de una investigación que continuó de la primera.

El inicio de la historia se remonta a agosto de 2015, cuando se secuestraron dos toneladas de marihuana en una vivienda de calle Alemanes del Volga, en barrio Paracao. Se investigó el dato de que la misma había sido trasladada en un camión de la Municipalidad. Luego se supo que quien lo conducía era un tal Cebolla, que resultó ser Leguizamón, padrastro de Celis. En 2017 se desarticuló la banda presuntamente liderada los hermanos Daniel y Miguel Celis, al desbaratar la operación narco con el aterrizaje de una avioneta en un campo de Colonia Avellaneda con 317 kilos de marihuana. Por esto terminaron procesadas 23 personas, desde los jefes hasta los dueños que alquilaron el campo, pasando por una curandera. En esta causa se reveló el acuerdo político electoral que había tenido Celis con Varisco en la campaña de Cambiemos de 2015. Luego se descubrió que el Tavi había rearmado su banda para el tráfico de cocaína desde la cárcel, a través de varios colaboradores que lo visitaban o se comunicaban por teléfono. Principalmente con su expareja Luciana Lemos. A ella le secuestraron tres kilos de cocaína que le traía un peruano desde Capital Federal, y un cuaderno de anotaciones con los nombres de los políticos: Varisco, Hernández y Bordeira, al lado de cifras que serían montos de dinero. Además, la mujer declaró luego como arrepentida e incriminó severamente a los funcionarios en la empresa delictiva como los financiadores de la compra de droga. Habrá que ver si en el juicio va a declarar y si acepta un careo con aquellos.

Los 23 procesados en la primera causa son: Daniel Celis, Miguel Ángel Celis, Eduardo Ramón Celis, Sergio Alberto Baldi, Fernanda Orundes Ayala, Yamila Corradini, María Laura Zurita, Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba, Patricio Facundo Larrosa, Julio César Vartorelli, Jonatan Iván Romero, Miguel Carmelo Leguizamón, Miguela Fidelina Valde, Cristian Silva, Hernán Rivero, Carlos Gastón De La Fuente, Marcos Velázquez, Omar Ghibaudo, José Ghibaudo, Luis Céparo, José Marcial Caballero y María Esther Márquez.

En la segunda causa, además del Tavi, los procesados son: Luciana Lemos, Eduardo Humberto Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz, Juan Manuel Gómez, Nahuel Celis, Sergio Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Bordeira y Alan Nicolás Viola.

Juicio Narcomunicipio (1).jpg

Juicio Narcomunicipio (2).jpg

Juicio Narcomunicipio (3).jpg

Juicio Narcomunicipio (4).jpg

Juicio Narcomunicipio (5).jpg

Juicio Narcomunicipio (6).jpg

Juicio Narcomunicipio (7).jpg

Juicio Narcomunicipio (8).jpg

Juicio Narcomunicipio (9).jpg

Juicio Narcomunicipio (10).jpg

Juicio Narcomunicipio (11).jpg

Juicio Narcomunicipio (12).jpg

Juicio Narcomunicipio (13).jpg

Juicio Narcomunicipio (14).jpg

Juicio Narcomunicipio (15).jpg

Juicio Narcomunicipio (16).jpg

Juicio Narcomunicipio (17).jpg

Juicio Narcomunicipio (18).jpg

Juicio Narcomunicipio (19).jpg

Juicio Narcomunicipio (20).jpg

Juicio Narcomunicipio (21).jpg

Juicio Narcomunicipio (22).jpg

Juicio Narcomunicipio (23).jpg

Juicio Narcomunicipio (24).jpg

Juicio Narcomunicipio (25).jpg

Juicio Narcomunicipio (26).jpg

Juicio Narcomunicipio (27).jpg

Juicio Narcomunicipio (28).jpg

Juicio Narcomunicipio (29).jpg

Juicio Narcomunicipio (30).jpg

Juicio Narcomunicipio (31).jpg

Juicio Narcomunicipio (32).jpg