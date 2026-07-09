La Federación Entrerriana de Patín dirá presente en el Torneo Regional

El certamen será del 14 al 18 de julio, en Reconquista. Los representantes de la Federación Entrerriana de Patín se medirán con sus pares de Santa Fe y Córdoba.

Robertina Nader Olivera, una de las grandes exponentes de la Federación Entrerriana de Patín.

La Federación Entrerriana de Patín (FEP) confirmó la delegación que representará a la provincia en el Torneo Regional de Patín Artístico, que se desarrollará del 14 al 18 de julio en el Club Atlético Adelante de Reconquista. La competencia reunirá a deportistas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

El certamen constituye una de las instancias más importantes del calendario para la región, ya que otorgará plazas para las Copas Nacionales Roberto Rodríguez y Ernesto González Molina, competencias de gran relevancia dentro del ámbito.

Desde la FEP destacaron el esfuerzo y la dedicación de los deportistas, entrenadores, dirigentes y familias que hacen posible la participación en este tipo de competencias, y expresaron sus mejores deseos para los representantes.

Durante cinco jornadas, patinadores buscarán obtener buenos resultados que les permitan avanzar en un torneo que reúne a los mejores exponentes de la Región Centro.

Los representantes de la Federación Entrerriana de Patín

La delegación entrerriana estará integrada por representantes de 28 instituciones de la provincia. Participarán Atlético Echagüe Club, Patronato, Libertador San Martín, Argentino Juniors, Sportivo Urquiza, Paracao y Sociedad Unión Árabe de Paraná; Aguaribay Club Social y Deportivo de Nogoyá; Barrio Sud de Villaguay; Ferro de Concordia; Lanús y Zaninetti de Concepción del Uruguay; Atlético Maciá; Atlético Oro Verde; Sarmiento y Unión de Crespo; Sarmiento y 25 de Mayo de Victoria; Atlético Villa Elisa; Ferro del Este de Diamante; Juventud Unida de Caseros; Independiente FBC de Hernandarias; Viale FBC; y las escuelas municipales de Primero de Mayo, General Ramírez, Seguí, Santa Anita y Valle María.