Caso Ramón: nueva pericia para saber si acusado va a juicio

En plena feria judicial de enero y a días de comenzar el juicio por jurados por el homicidio de Ramón Grandoli, el chico de 14 años asesinado y calcinado en Hernandarias en febrero de 2019, uno de los imputados deberá ser sometido a una nueva pericia médica para saber si está o no en condiciones de afrontar esta instancia judicial decisiva. Se trata de Hugo Roldán, para quien hasta ahora los informes de distintos profesionales concluyeron que “no cuenta con la capacidad psíquica para atravesar una instancia de juicio”. Tras la audiencia de la semana pasada, la jueza Carolina Castagno ordenó realizar nuevos estudios para definir si este joven puede o no entender el proceso judicial y, sobre todo, esbozar un argumento para defenderse.

Tal como informó UNO la semana pasada, el defensor oficial Fernando Callejo había pedido la suspensión de los plazos procesales respecto a Hugo Roldán y realizar nuevas pericias médicas para saber si el muchacho puede o no ir a juicio. Sostuvo que hasta el momento los profesionales que intervinieron afirman que no. Citó de las psiquiatra y psicóloga forenses: “Podemos concluir que el señor Hugo Alberto Roldán no cuenta con la capacidad psíquica de conocer, entender, comprender, dirimir sus acciones”, debido a que padece “un trastorno de características crónicas y que por su profundidad no prevé la posibilidad de encontrar mejoras, tampoco cuenta con la capacidad de atravesar la instancia del juicio”.

Principalmente, Callejo dice que Roldán no le puede contar nada sobre el caso: “Esta defensa, en el transcurso de más de dos años que lleva esta investigación, no ha podido tener una entrevista técnica con mi defendido. No le puedo preguntar si sabe de qué se lo acusa, no puedo tener una versión supuesta de los hechos por su parte porque no recuerda lo que pasó”, aseguró.

Por su parte, el fiscal Juan Malvasio sostuvo que “la Fiscalía tiene pruebas para poner en crisis el informe psicológico y psiquiátrico, porque además de no ser vinculante el informe tampoco era contundente en cuanto a si realmente el imputado pudo comprender o no la criminalidad del hecho”. Y agregó: “(Roldán) Sabía que matar está mal, porque aparte lo hizo de una manera atroz y luego con el hermano tuvieron la capacidad para dejar impune el hecho”.

Los querellantes Pedro Fontanetto D’Angelo y Germán Palomeque adhirieron a lo planteado por el fiscal: “Estamos convencidos de que Roldán tiene la capacidad plena para conocer la magnitud del hecho”, afirmaron.

Camino intermedio

Una semana después, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, resolvió una medida intermedia entre lo solicitado por las partes: no suspendió los plazos procesales ni tampoco rechazó cualquier medida previa al juicio. Ordenó que se conforme una nueva junta médica con otros profesionales para que le den una nueva opinión sobre la situación de Roldán.

Durante la feria de enero deberán constituirse el grupo de profesionales de alguno de los equipos técnicos del Poder Judicial de la provincia para llevar adelante entrevistas con el imputado. Luego redactarán un informe con sus conclusiones, que será elevado a las partes y finalmente la jueza decidirá al respecto.

Cabe recordar que entre el 7 y el 8 de febrero será la audiencia de admisión de pruebas para el juicio por el homicidio de Ramón. Habrá que ver si se completa el procedimiento de esta nueva pericia antes de esa fecha para saber si Roldán podrá o no ser juzgado.

Otra cuestión importante a aclarar es que no se trata de una discusión sobre si Hugo Roldán es imputable o no. Se debate una cuestión de procedimiento: si puede o no ir a un juicio a defenderse. En el hipotético caso de que la jueza entienda que no, allí podría empezar otro camino para establecer se se trata de una persona imputable o inimputable. Esto sería otra historia.