Caso Pastorizzo: El padre de Nahir Galarza dio a entender que su novio la golpeaba

"Ella no es un monstruo. No es nada de lo que se cree", dijo este martes Marcelo Galarza para las cámaras nacionales. "Siempre estuvimos a derecho", remarcó el padre de Nahir, la joven que confesó haber matado a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos tiros con el arma reglamentaria de su padre.





Galarza, quien enfrentó las cámaras acompañado por su esposa, señaló que Nahir nunca reconoció a Fernando como su novio aunque salían desde los 15 años. "Yo también quiero saber lo que pasó", remarcó y aclaró que si bien no justifica a su hija, no entiende tampoco la persecución en su contra. "A nosotros no nos protege nadie", enfatizó.





Los motivos por los que la chica asesinó de dos disparos el viernes a Fernando Pastorizzo para ellos sigue siendo una incógnita pero no dudó en dirigirse a la familia de la víctima y asegurar: "Ellos perdieron un hijo, nosotros estamos perdiendo una hija".





Los resultados de las pericias psiquiátricas y de los teléfonos celulares de los dos serán una pieza fundamental para el avance de la investigación pero mientras tanto, el padre de la acusada manifestó que Pastorizzo la hostigaba y que "hay testimonios de que la golpeaba".





En ese sentido remarcó una oportunidad en que tuvo que llevarla a un médico porque "tenía la entrepierna en carne viva y la espalda golpeada".





El policía también indicó que, en una oportunidad que ella tenía que rendir un examen, él le mandó 100 mensajes. También dijo que su hija no consume drogas y que se entregó para no perjudicarlo.





En tanto el letrado destacó que la pareja era conflictiva y que se "mataban a golpes", también introdujo conceptos como "psicotrópicos" o "magia negra" aunque, ante las repreguntas de la prensa, no pudo sostener dichas apreciaciones.