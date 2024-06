Caso Julieta Riera: "Jorge Julián Christe no tiene la posibilidad de tomar sol ni aire"

En diálogo con La Mañana de La Red , la letrada consideró que, de parte de la defensa de Christe, "hubo una presentación muy clara y precisa" : "Planteamos que Julián debe estar en libertad porque hay normas constitucionales y convenciones internacionales donde se prohíbe al Estado encarcelar a una persona cuando no existe una sentencia firme. Acá no tenemos nada de eso: no hay condena ni culpabilidad" .

Cabe mencionar que este lunes la defensa de Christe pidió ante el juez, Juan Malvasio, la libertad plena mientras continúa el proceso de solicitud de anulación del juicio por el femicidio de Julieta, por el que había sido condenado en 2021. La joven murió la madrugada del 30 de abril de 2020 tras caer del octavo piso de un edificio de calle San Martín de Paraná, frente a plaza 1° de Mayo. En aquel momento Christe era su pareja, fue declarado culpable por el crimen en un juicio por jurados y había recibido la pena de prisión perpetua. No obstante, desde la anulación del fallo, reside desde hace un año en un departamento que comparte con su madre en calle Santa Fe, a metros del Parque Urquiza.

Julieta Riera Jorge Julián Christe femicidio .jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

La letrada recordó que, a raíz de la anulación del veredicto condenatorio "se volvió a foja cero", consideró que "hubo un montón de déficits e irregularidades" y acotó: "La Justicia anuló el veredicto de culpabilidad y, cuando nos enteramos de esta resolución, festejamos. Para mí ha sido un logro enorme a nivel profesional". En este sentido, aclaró: "Al volver hacia atrás en el fallo, la Justicia determinó el arresto domiciliario que ya lleva un año y, como defensa, entendemos que se cumplió un plazo. Hay una ley y el Código Procesal determina que las medidas cautelares tienen un plazo máximo de 18 meses, pero ya pasaron más de cuatro años desde que Julián está en prisión preventiva".

"Esta situación de encierro afecta Julián en su salud física y psíquica"

Además de los motivos legales, Barbitta indicó que se presentó a la Justicia certificados médicos donde se dieron motivos de salud para justificar la libertad de Christe: "Presentamos un certificado médico y psiquiátrico que indican que esta situación de encierro le afectan en su salud física y psíquica que, además, impacto en el vínculo de Julián con su hijo" y acotó: "Julián no tiene la posibilidad de tomar sol ni aire, no en el sentido frívolo sino en términos de salud. Además, el hijo de Julián me pregunta cuándo podrá salir a la plaza con su papá y no sabía cómo responderle. Es un tema muy delicado porque estamos hablando de los intereses de un niño".

Jorge Julián Christe Julieta Riera.jpg Foto: Archivo UNO

"Planteamos con mucha claridad varias opciones, que lo dejen en libertad o que se utilicen mecanismos de control, pero también expusimos la posibilidad de flexibilizar el arresto domiciliario", acotó la letrada y subrayó: " No hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa. Julián dio un compromiso, dijo que estará aquí en Paraná y expresó sus deseos de estar con su hijo, habló de las posibilidades de llevarlo a la plaza o al colegio para formar parte de las tareas de cuidado, porque es la madre del niño quien se encarga por completo de él. Como garantes están su madre, su tía y toda la ciudadanía que está pendiente del caso".

En otra línea, la abogada advirtió ciertas situaciones en la sala de audiencias: "Fuimos respetuosos porque estaba la mamá de Julieta, estreché la mano de los querellantes y se dieron muchas situaciones donde el juez les tuvo que llamar la atención. Como abogada me llamó mucho la atención porque entiendo que no corresponde y es una falta de respeto hacia mí, la investidura del juez y al resto de las partes. Hablaron de cuestiones que no tenían que ver con la audiencia, mezclaron situaciones que se confundieron y, lamentablemente, no pudieron respondernos".

La palabra de Ana Brugo

Luego de la audiencia de este lunes Ana Brugo, madre de Julieta Riera, dijo a UNO: "Siento que es más de lo mismo, no hay otras razones para decir que queda en libertad. Son manotazos de ahogado. Nosotros no sabíamos que tiene nacionalidad italiana, nunca lo dijo. Eso juega en su contra" y acotó: "Cada audiencia es una daga al corazón, no veo fundamentos distintos".

Ana Brugo.jpg

Sobre el veredicto del juez, expresó: "Confío en la Justicia, no lo repienso mucho. Quiero que se mantenga el arresto. Para mí sería devastador que esté en libertad. Ante algo sucedido hay una culpa y tiene que pagar, porque no es justo".