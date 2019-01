Calamidad en la 14: conductor se habría dormido y tres personas murieron calcinadas

El destino no tuvo piedad con bonaerenses que viajaban por la autovía nacional 14: el auto se incrustó contra una columna y se incendió en el acto. Tres personas murieron calcinadas, y al conductor le amputaron una pierna.





TE PUEDE INTERESAR >>>>> Tres personas murieron carbonizadas al chocar e incendiarse el auto en el que viajaban

El reloj marcaba la medianoche del sábado o primeros minutos del domingo, cuando los oriundos de la localidad de Loma Hermosa, que viajaban en un auto Chevrolet Prisma hacia el sur, de regreso a su casa, sufrieron la fatalidad. Fue apenas un instante en el que el auto se desvió y sobrepasó el guardarrail del cantero central que divide ambas manos de la arteria; primero colisionó con un lateral, un poste de alumbrado público, y finalmente se incrustó en otro. De inmediato, posiblemente por la fricción de la chapa con la columna, el combustible se derramó y se convirtió en llamas que envolvieron al auto y sus ocupantes.

Fue en cercanías del cruce de la autovía 14 y la ruta 15, a un kilómetro del acceso a Concordia, y a unos 300 metros de la entrada a la localidad de La Criolla.

Varios automovilistas que circulaban por el lugar no dudaron en detenerse, se acercaron y al único que pudieron rescatar del interior del auto siniestrado fue al conductor. Para el resto de los ocupantes ya era tarde, aunque habían pasado solo segundos.

Llamaron a la Policía y llegó en seguida una unidad de Bomberos Zapadores y luego de los Voluntarios de Concordia. Apagaron las llamas y luego tuvieron la dura tarea de retirar los cuerpos carbonizados de las víctimas fatales. Una ambulancia había trasladado al hombre, en medio de una crisis nerviosa y emocional, al hospital Masvernat.

El conductor fue identificado como César Vicente Ortiz, de 37 años, y tenía una fractura expuesta en la pierna derecha. Lo intervinieron quirúrgicamente en el nosocomio, pero los médicos no pudieron salvarle el miembro, por lo que debieron amputarlo.

El fiscal Fabio Zabaleta quedó a cargo de la investigación del hecho, y dispuso las diligencias de rigor y derivación de los cuerpos a la morgue judicial. Hasta el cierre de esta edición, los fallecidos no habían sido identificados (aparentemente el sobreviviente no estaba en condiciones de declarar para informarlo). En principio, se creía que eran cuatro varones, pero tampoco se había podido estimar la edad. En algunos medios digitales de la región se informaba que se trataba de una mujer y dos hijos de 4 y 14 años, pero esto no fue corroborado oficialmente.

Los peritos de la División Criminalística están trabajando para poder establecer la causa del siniestro vial. Sobre una de las versiones que circuló ayer, se indicó que probablemente el conductor se haya quedado dormido, ya que no se observaron huellas de frenada ni la participación de otro vehículo o presencia de un animal sobre la ruta.

Por otro lado, se informó que en horas de la tarde de ayer se produjo otro despiste en la autovía nacional 14. Fue a 34 kilómetros hacia el sur del lugar del anterior choque, también en el Departamento Concordia, protagonizado por un auto Fiat Uno rojo, conducido por un hombre de 32 años, oriundo de Colón, quien iba acompañado por su pareja de 29 y sus dos hijas 5 años y ocho meses.

Todos fueron trasladados en ambulancia hacia el Masvernat. Según lo expresado por el conductor, había perdido el control del rodado por el cruce de agua sobre la Autovía y terminó en el centro de ambas manos, volcado y sumergido en el agua. Desde el nosocomio se informó que el hombre presenta politraumatismos, la mujer contusión pulmonar severa grave, por lo que quedó en la Unidad de Terapia Intensiva, la niña con golpes y cortes leves, y la beba con lesiones graves, por lo cual quedó en el área de Terapia Intensiva de niños.

Por último, se informó de otro hecho de tránsito ocurrido en el sur de la provincia. Fue en horas de la madrugada de ayer, cuando alrededor de las 2.30, a la altura del kilómetro 145 de la ruta nacional 12, un auto despistó y terminó volcando.

Era un Renault Sandero, en el que se conducían dos hombres de 31 y 25 años, de nacionalidad paraguaya, quienes resultaron con lesiones leves. Viajaban desde Buenos Aires hacia la ciudad de Colón. Ambos muchachos fueron derivados al hospital Eva Duarte de Ceibas.