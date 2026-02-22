Uno Entre Rios | Policiales | Joven

Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

La Policía y rescatistas buscan a una mujer que fue arrastrada por el arroyo Yuquerí Grande, cuando caminaba con su pareja en medio del cauce desbordado.

22 de febrero 2026 · 08:28hs
Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

La Policía y equipos de rescate buscan desde ayer a una mujer que fue arrastrada por la correntada en el arroyo Yuquerí Grande y permanece desaparecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 de este sábado 21, cuando se informó a la Policía sobre la desaparición en la zona conocida como “El Retobado”, cerca de Los Charrúas. La mujer, de 30 años, caminaba junto a su pareja por el agua, en momentos en que el arroyo estaba desbordado, y fue entonces cuando la fuerte corriente la arrastró.

un joven golpeo a un policia y fue detenido en san jose

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

El productor agropecuario Leonardo Airaldi quedó expuesto por la declaración de un preso.

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Dos hombres que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero no lograron sujetarla y la perdieron de vista. Pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron hallarla.

LEER MÁS: Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Sigue la búsqueda

Si bien se desplegó un operativo de búsqueda en la zona que estuvo a cargo del jefe Departamental, José María Rosatelli, junto a efectivos de la comisaría Los Charrúas a cargo de la jefe Vanina Ríos, la caída del sol obligó a suspender las tareas.

Según consignó Concordia Policiales, el operativo continúa en las primeras horas de este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios y buzos de la Policía de Entre Ríos.

Joven Los Charrúas búsqueda
Noticias relacionadas
El vuelco en la Ruta 12 produjo que cinco personas fueras hospitalizadas.

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

jurado popular de parana juzgara a padre e hijo goro por el crimen de omar mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

colecta solidaria en parana para cubrir los gastos del velatorio de patricia mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

El lugar donde fue encontrado el cuerpo en el arroyo Colorado.

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Ver comentarios

Lo último

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

El horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026

El horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026

Ultimo Momento
River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

El horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026

El horóscopo para este domingo 22 de febrero de 2026

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Policiales
Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Despiste con vuelco en la Ruta 12 arrojó cinco personas heridas

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Jurado popular de Paraná juzgará a padre e hijo Goró por el crimen de Omar Mayer

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Ovación
River buscará cambiar su imagen ante Vélez

River buscará cambiar su imagen ante Vélez

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Capibaras XV debutó con una gran victoria ante el campeón Peñarol

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Adam Bareiro fue presentado en Boca

Marco Ruben vuelve a Rosario Central

Marco Ruben vuelve a Rosario Central

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

Independiente Rivadavia e Independiente, el destacado del sábado

La provincia
El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

El trabajo de pintar en altura, una vocación que no conoce el vértigo

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Paraná: con profundo dolor, la comunidad participó de la misa por Kiara y Patricia

Mary Ann Morrison es la nueva soberana del Carnaval del País

Mary Ann Morrison es la nueva soberana del Carnaval del País

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

Hallaron el cuerpo de la niña desaparecida tras el temporal en Paraná

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

La Justicia analizará la propuesta de los trabajadores para quedarse con Cotapa

Dejanos tu comentario