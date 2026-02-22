Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas

La Policía y rescatistas buscan a una mujer que fue arrastrada por el arroyo Yuquerí Grande, cuando caminaba con su pareja en medio del cauce desbordado.

La Policía y equipos de rescate buscan desde ayer a una mujer que fue arrastrada por la correntada en el arroyo Yuquerí Grande y permanece desaparecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 de este sábado 21, cuando se informó a la Policía sobre la desaparición en la zona conocida como “El Retobado”, cerca de Los Charrúas. La mujer, de 30 años, caminaba junto a su pareja por el agua, en momentos en que el arroyo estaba desbordado, y fue entonces cuando la fuerte corriente la arrastró.

Un preso frustró el plan de Leonardo Airaldi para matar a un juez y un fiscal

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Dos hombres que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero no lograron sujetarla y la perdieron de vista. Pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron hallarla.

Sigue la búsqueda

Si bien se desplegó un operativo de búsqueda en la zona que estuvo a cargo del jefe Departamental, José María Rosatelli, junto a efectivos de la comisaría Los Charrúas a cargo de la jefe Vanina Ríos, la caída del sol obligó a suspender las tareas.

Según consignó Concordia Policiales, el operativo continúa en las primeras horas de este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios y buzos de la Policía de Entre Ríos.