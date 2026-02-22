La Policía y equipos de rescate buscan desde ayer a una mujer que fue arrastrada por la correntada en el arroyo Yuquerí Grande y permanece desaparecida.
Buscan a una joven que desapareció tras ser arrastrada por una correntada cerca de Los Charrúas
La Policía y rescatistas buscan a una mujer que fue arrastrada por el arroyo Yuquerí Grande, cuando caminaba con su pareja en medio del cauce desbordado.
El hecho ocurrió alrededor de las 18.30 de este sábado 21, cuando se informó a la Policía sobre la desaparición en la zona conocida como “El Retobado”, cerca de Los Charrúas. La mujer, de 30 años, caminaba junto a su pareja por el agua, en momentos en que el arroyo estaba desbordado, y fue entonces cuando la fuerte corriente la arrastró.
Dos hombres que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero no lograron sujetarla y la perdieron de vista. Pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron hallarla.
Sigue la búsqueda
Si bien se desplegó un operativo de búsqueda en la zona que estuvo a cargo del jefe Departamental, José María Rosatelli, junto a efectivos de la comisaría Los Charrúas a cargo de la jefe Vanina Ríos, la caída del sol obligó a suspender las tareas.
Según consignó Concordia Policiales, el operativo continúa en las primeras horas de este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios y buzos de la Policía de Entre Ríos.