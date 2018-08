Bullrich le recordó a Varisco que "el gobierno no avala la relación con los narcos"

En Paraná sesiona la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, para lo cual se dispusieron varias actividades. Del acto de apertura participó la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.





La presidenta de la entidad que agrupa a las juezas, es Susana Medina la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos quien se mostró orgullosa de emprender el encuentro nacional de magistradas en la capital provincial. Al hablar con UNO, explicó que las actividades se desarrollarán en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo entre este miércoles y el viernes bajo el lema "25 Años Juzgando con Perspectiva de Género".





En la oportunidad, se realizará un homenaje a la doctora Carmen Argibay, y a las socias fundadoras de AMJA. "Desde nuestra entidad concientizamos y trabajamos para que la violencia de género vaya desapareciendo ya que es un flagelo y calvario que muchas mujeres sufren", enfatizó para resaltar: "Hay mujeres que no dimensionan lo que significa una denuncia, y creen que se enojan con la pareja, y tienen que hacer una denuncia. Y eso no es violencia de género".





Bullrich habló de Varisco





Previo a la apertura, hubo un encuentro entre las ministra de Gobierno Rosario Romero y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. La funcionaria nacional al dialogar con UNO se refirió al funcionamiento de la ley de narcomenudeo en Entre Ríos, y de la situación judicial del intendente Sergio Varisco.





"Se está trabajando muy fuerte en la provincia, con la colaboración de la Nación. Hemos visto que hubo muy buenas investigaciones contra el narcotráfico al cual apuntamos a desarmarlo, pero hay que decirlo con todas las letras, el narcomenudeo golpea de lleno en los barrios y en las ciudades", añadió la funcionaria nacional para indicar: "Si se ataca al narcomenudeo, se genera confianza hacia las fuerzas de seguridad, hacia la Justicia y por lo que sucede en Entre Ríos, se ve que es una buena experiencia hasta el momento".





Sobre el trabajo conjunto entre la provincia y la Nación, destacó: "Estamos colaborando en todo, y ahora estamos capacitando al personal para que utilice todas las herramientas para atacar estos flagelos".





Causa Varisco





La ministra de Seguridad también habló sobre la situación judicial del intendente de Paraná, quién fue procesado por integrar una banda narco liderada por Daniel 'Tavi'. "He sido compañera de Varisco en la Cámara de Diputados, y ahora como ministra y por expresas directivas del presidente (Mauricio) Macri, al que se lo vincula con los narcos, debe aclarar en la justicia la denuncia y este gobierno no va a proteger a nadie, porque el ataque a estas bandas, no tiene color político".





"No vamos a permitir que haya connivencia entre la política en los narcos, y por ello es que somos tajante en este tema. Vamos a esperar el veredicto de la Justicia, pero sabiendo que cuando alguien tiene una sospecha o un vínculo, seremos muy estrictos no avalando este tipo de relaciones".