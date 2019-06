Apareció Ludmila Lescano sana y salva

En la mañana de este martes Ludmila Lescano apareció sana y salva, según se confirmó a UNO desde la Direccón de Investigaciones.

La joven de 21 años, domiciliada en barrio Bajada Grande, se había ausentado de su hogar por voluntad propia tras una discusión familiar, según los primeros datos.

Por teléfono la joven relató que venía de la zona de avenida Zanni donde se tomó un colectivo para bajarse en la zona del parque Varisco.

En este momento personal de Trata de Personas la traslada a la Fiscalía donde se entrevistará con la fiscal Sandra Terrero.

Según lo que refirió la joven, estaba con un amigo tras discutir con la madre.

Desde el sábado María Gutierrez, su madre había iniciado una búsqueda desesperada. El lunes recibió un mensaje desde el teléfono de su hija que decía que estaba regresando, aunque la madre había expresado sus dudas con respecto al texto. "El mensaje figura que salió a las 12:47 y a mí llegó a las 13:15”, había afirmado.

La investigación

En la revisión de cámaras de la zona céntrica de Paraná se había observado una imagen de una joven junto a un muchacho y se peritaba la celda del teléfono móvil para tratar de dar con su ubicación.

Angustia

La madre había afirmado que no había habido discusiones con su hija: “Soy una persona más frontal, si le hubiese pegado y le hubiese dicho algo se lo diría a la Justicia, no tengo por qué ocultarlo. Y a están interrogados los amigos con los que me dijo ya están interrogados. Cuando ella se iba y me avisaba, me decía con quien iba”, había afirmado a La Voz.