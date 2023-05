Allanamiento por el homicidio en Conscripto Bernardi

Aunque todavía no hay sospechosos del homicidio de Santiago Romero en la localidad de Conscripto Bernardi (Departamento Federal), la investigación apunta a algún conocido de la víctima teniendo en cuenta varios indicios reunidos en las primeras 24 horas. Se realizó un allanamiento, se llevaron adelante otras medidas y se reunieron pruebas que serán cruciales para el esclarecimiento del hecho.

Victoria: por violento, detuvieron al ex presidente de la Cámara de Turismo

homicidio conscripto bernardi 2.jpg Investigan el homicidio de un hombre en Conscripto Bernardi.

Por las circunstancias del hecho y el panorama hallado en el domicilio, hubo varias hipótesis y dudas respecto a cómo se produjo el deceso. Incluso, hasta la medianoche no se sabía con certeza si se trataba de un homicidio, cuando finalmente lo confirmó el informe preliminar de la autopsia practicada en el hospital de Federal.

En la jornada de este miércoles, una de las distintas medidas que se adoptó en la causa que instruye la fiscal Susana Irurzun, fue un allanamiento a un domicilio de un vecino de Conscripto Bernardi. Se trata de una persona allegada a la víctima, donde se secuestraron elementos que serán analizados.

Se aclaró que por el momento no hay sospechosos ni detenidos, pero sí personas que están siendo investigadas. En principio, se descartaría la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo, ya que no se encontraron faltantes en el interior la vivienda, incluso estaba el celular de Romero. Además, las aberturas no estaban dañadas, sino que la puerta se encontró abierta, por lo que el autor del asesinato entró porque la víctima le abrió.

Además, no había otros signos de violencia más que el golpe en la cabeza que terminó con la vida del pensionado, por lo que consideran, como una posible versión de la reconstrucción del suceso, que se suscitó una discusión en el cual Romero fue golpeado brutalmente con un elemento contundente.

En cuanto a la revisión de videos de cámaras de seguridad, son muy pocas las que hay en la ciudad, todas ellas particulares, y las que se hallaron ninguna apuntan a la vivienda ni a la cuadra de la casa de la persona asesinada. En una de ellas se observa la sombra de una persona pero no es lo suficientemente clara.

La Fiscalía entiende que están en un "momento crucial" de la investigación, por lo que se debe mantener el total hermetismo en cuanto a la información a divulgar para obtener resultados satisfactorios.