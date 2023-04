Alegatos del juicio por muerte en pelea callejera

Tal cual informó UNO, no se discute que Marcelo Ríos le clavó un destornillador en el corazón a Pablo Britos, en la tarde del 8 de diciembre de 2021 en la plaza del barrio Rocamora de Paraná.

Ahora alega la fiscalía.

Hipótesis

Sin embargo hay dos posturas: la Fiscalía asegura que fue un crimen por un mero disgustó: “Se molestó y lo mató”, resumió Cristian Giunta; mientras que el defensor oficial Rodrigo Juárez afirma que Ríos es un laburante, padre de familia, que aquella tarde no tuvo otra opción para salvaguardar su integridad. Comenzó así el juicio por jurados, con la declaración de testigos presenciales de la reyerta que terminó en homicidio y de investigadores de la Policía. Seguirá hoy con más testimoniales.

En los alegatos de apertura, el fiscal Giunta, quien actúa junto a Laureano Dato, relató: “El 8 de diciembre de 2021, un feriado, Ríos estaba en los monoblocks frente a la plaza Rocamora tomando cerveza con dos amigos. También estaba en esa plaza Pablo Britos, tenía 33 años, estaba sentado tomando cerveza. De repente, Pablo empezó a gritarles al grupo donde estaba Ríos, los molestaba, se acercó a este grupo. Esto molestó a Ríos. Pablo se volvió a donde estaba sentado a seguir tomando cerveza. Lo enojó tanto a Ríos que buscó del baúl de su moto un destornillador Phillips agudo, casero, se lo calzó en la mano, fue a donde estaba Britos e inició una pelea. Le asestó una puñalada en el pecho a Britos. Una herida mortal. Volvió a donde estaban sus amigos, guardó el arma homicida y se dio a la fuga”.

“En cambio -continuó el fiscal-, Pablo caminó media cuadra por la perforación del corazón y cayó muerto”.

Adelantándose a la estrategia defensiva, Giunta dijo: “La vida de Ríos no corrió peligro, porque no estaba en la opción te mato o me matás. Lo que pasó fue que Ríos se enojó porque Britos, alcoholizado, lo molestaba y por eso decidió buscar su arma e inició la pelea. Por eso le vamos a pedir que al final del juicio lo declaren culpable de Homicidio”.

Juicio por jurados Marcelo Claudio Ríos homicidio Pablo Raúl Britos alegato de cierre.jpg

“Inocente”

A su turno, Juárez, quien ejerce la defensa oficial junto a Fernando Callejo, sostuvo frente al jurado popular: “Es injusta la acusación de la Fiscalía. Esta defensa va a sostener y demostrar, que el señor Ríos actuó bajo la legítima defensa. Actuó para defenderse contra una agresión ilegítima protegiendo su integridad personal”.

“Marcelo -prosiguió el defensor-es una persona que tiene 46 años, está en pareja con Natalia, tiene una hija de tres años, es considerado un laburante, una persona que distribuye medicamentos para cuatro farmacias, trabaja todos los días, de mañana y de tarde hace cuatro años, y hace turnos de guardias los fines de semana. Trata de cumplir con su trabajo con responsabilidad y con humildad”.

“El 8 de diciembre de 2021 pasó una fatalidad, algo impensado en su vida. Nunca había estado en esa situación, ni había tenido una pelea. Van a escuchar testigos y ver documentos donde le van a permitir apreciar para ver cómo realmente sucedieron los hechos. No es como lo plantea el MPF. Marcelo en el marco de una pelea se defendió en forma legítima contra una persona que se encontraba muy alcoholizado y con un grado de violencia muy importante”, aseguró Juárez.

“Esto es una situación de injusticia que sufrió Ríos. Actuó legítimamente y por ende es inocente”, concluyó el defensor.