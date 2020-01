Acusan a policías de una brutal paliza a un detenido

El hecho policial ocurrido en la madrugada del sábado en la ciudad de San José de Feliciano sigue “dando que hablar” ya que en la mañana de este lunes se conoció la postura del joven que fuera detenido e imputado por resistencia a la autoridad en ese hecho.

Quien dialogó con Tal Cual fue su abogado Claudio García quien expresó duras y fuertes reproches al accionar de los funcionarios policiales.

En sus primeras palabras el abogado dijo: “La verdad es que no coincidimos para nada de lo relatado por estos funcionarios policiales porque han hecho una versión reducida de lo ocurrido y ejercieron una violencia inusitada sobre este muchacho”.

A partir de allí relató: “Este muchacho va a comprar un sandwich a un lugar donde siempre concurre y en ese lugar en ese momento la policía estaba haciendo un allanamiento y como no puede comprar se vuelve. Es seguido por el subjefe y el jefe de investigaciones, lo provocan, aclaro que este chico ya había tenido algunos episodios con la policía y particularmente con el subjefe”.

“En un galpón en donde están los colectivos de una conocida empresa de transporte de pasajeros, le piden los papeles de la camioneta, que en verdad y en esas circunstancias no tienen ningún derecho a hacerlo, pero insisto la intención era provocarlo así como lo hicieron en muchas oportunidades anteriores” aseveró.

“No obstante cuando se inclina a buscar los papeles del seguro el subjefe le pega una trompada que todavía tiene la marca, se asusta y comienza la fuga estos dos policías como dos grandes héroes se prenden y sufren lesiones leves”, añadió el letrado.

A partir de allí y según el abogado se inicia “una persecución de manera absolutamente discriminatoria, los funcionarios fuera de sí totalmente, hasta se producen algunos disparos en las cercanías del galpón lo que provocó que la familia de este chico (sus tíos) se levantaran ante tanto alboroto ya que ingresaron unos 25 policías para detenerlo”.

“Lo esposaron, lo golpearon estando esposado, no lo mataron porque Dios es grande y estaban los tíos que también fueron esposados” afirmó García.

A título de reflexión el abogado del joven involucrado dijo: “No puede ser que en Feliciano estemos sufriendo esta violencia institucional, esta gente no puede seguir perteneciendo a la fuerza policial, no están preparados” afirmó y agregó: “Es lamentable y desastroso que las fuerzas policiales se comporten así y en este sentido estoy muy triste y dolido y no estoy dispuesto a torcer el brazo frente a este atropello”.

En cuanto a la situación procesal del joven le fue aplicada 11 días de prisión preventiva mientras se sustancia la investigación, no solamente con los datos aportados por la Policía, sino también su abogado defensor ha solicitado una serie de acciones a fin de aclarar definitivamente el hecho como por ejemplo el peritaje de las armas (para constatar si hubo disparos), la nómina de funcionarios involucrados en el operativo, entre otras solicitudes realizadas en la audiencia de este lunes.

“Esperemos que el Fiscal no solamente evalúe la pruebas presentadas por la Policía sino también la nuestras, ya que, como lo dije en la audiencia, los hago corresponsables si se produce un nuevo evento con estas características. Los abogados defensores estamos cansados de que la Justicia mire con un solo ojo, haciendo caso omiso a los derechos que le asiste a los eventuales imputados” afirmó finalmente el Dr. García.

Las denuncias cruzadas están presentadas y ahora la Fiscalía tiene la palabra para desentrañar lo que realmente pasó en la madrugada del sábado en las calles de Feliciano: ¿hubo exceso en el accionar policial? En días lo sabremos.

EL HECHO

Un hecho grave y con serias consecuencias para los involucrados ocurrió en la madrugada de este sábado en la localidad de San José de Feliciano.

De acuerdo a lo relatado por FM Libertad de esa localidad a las 3 de la madrugada de este sábado la policía se encontraba realizando un allanamiento en la zona de la Terminal de ómnibus, cuando un hombre de 28 años, que había salido precisamente de ese lugar, en estado de ebriedad, se subió a una camioneta y al solicitarle la documentación correspondiente reaccionó acelerando el rodado, chocando al Sub Jefe de Policía de la Departamental Feliciano Comisario Aranda y al Jefe de Investigaciones Comisario Buzchiaso.

Los damnificados, Aranda y Buzchiaso fueron “transportados” en el capot de la camioneta por varios metros que luego de una persecución rápida fue detenido.

El sub Jefe sufrió golpes y escoriaciones varias, mientras que el Jefe de Investigaciones, se encuentra en la Clínica Modelo realizándose estudios por posibles fracturas, ya que acusa fuertes dolores en el pómulo izquierdo y en la zona torácica.

