Abusos en Oro Verde: rechazaron la recusación del tribunal

Abusos en Oro Verde: debatieron la recusación a jueces

A entender del tribunal que analizó la recusación, los jueces al negar la probation no prejuzgaron, ya que no opinaron sobre la cuestión de fondo del expediente, como de la prueba existente.

De esa manera, se avaló lo enunciado por la fiscalía en la audiencia, que no acompañó el pedido del abogado Mulet. Se argumentó que, al contrario de lo sostenido por los defensores, el tribunal en ningún momento se explayó sobre los hechos que se van a juzgar, no analizó los hechos. Sino que lo que hicieron fue advertir que no correspondía el cambio de calificación legal del hecho y el consecuente beneficio de la probation para la acusada, porque tal como están descriptos los hechos, el delito debe ser corrupción de menores, no se puede cambiar a abuso sexual simple.

Entonces, para los acusadores se trata de una cuestión meramente formal, no de valoración de hechos y pruebas, por lo que no hubo una intromisión ni prejuzgamiento, ni corresponde el apartamiento de los jueces.

Ahora la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), tendrá que acordar una nueva fecha para reiniciar el juicio.