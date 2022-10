Abusos en Oro Verde: debatieron la recusación a jueces

Hace dos semanas, Mulet había pedido la probation para su defendida, una mujer que se declara inocente. Se había acordado con la Fiscalía un cambio de la calificación legal de los hechos endilgados para ella: de corrupción de menores a abuso sexual simple agravado, por lo cual, como la imputada no tiene antecedentes, correspondía la suspensión del juicio a prueba.

Embed

La audiencia comenzó a las 9.30 y luego de la misma, el abogado defensor que sostuvo la recusación, dijo a la prensa: "Se hicieron los planteos tanto de la defensa como de la Fiscalía, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para resolver la cuestión. La Fiscalía por supuesto no estuvo de acuerdo con la recusación, con el argumento de que no había prejuzgamiento, y la defensa se mantuvo en que hay un prejuzgamiento concreto al recalificar los hechos y determinar un delito más gravoso, que el que la Fiscalía entendía, al llegar a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. Inclusive se planteó, lo que es ridículo, el argumento que se puede volver a plantear la probation. Lo que limita el instituto de la suspensión del juicio a prueba es, como lo dice el nombre, evitar el juicio. Es ridículo someter a una persona a un juicio cuando están dadas las condiciones para que se le otorgue el beneficio".

abusos oro verde recusacion jueces 1.jpg

"Por todo lo que ha dicho la Fiscalía -agregó Mulet-, mi defendida vendría a ser acusada por abuso sexual simple, y por una cuestión burocrática lo han encuadrado en una figura más gravosa. Es ilógico someter a una persona que estaría en condiciones de recibir un beneficio porque el derecho penal lo que persigue es la última ratio, es la última intervención, cuando no hay otra solución. Entonces someter a una persona a un debate a un juicio, por una precalificación que no constituye acusación, entendemos que hay un prejuzgamiento y que debe ser apartado el tribunal y resuelta la cuestión de la suspensión del juicio".

Por otro lado, se informó a UNO que la Fiscalía (la coordinadora Matilde Federik del MPF y el fiscal Mariano Budasoff ) argumentó que, al contrario de lo sostenido por los defensores, el tribunal en ningún momento se explayó sobre los hechos que se van a juzgar, no analizó los hechos. Sino que lo que hicieron fue advertir que no correspondía el cambio de calificación legal del hecho y el consecuente beneficio de la probation para la acusada, porque tal como están descriptos los hechos, el delito debe ser corrupción de menores, no se puede cambiar a abuso sexual simple.

Entonces, para los acusadores se trata de una cuestión meramente formal, no de valoración de hechos y pruebas, por lo que no hubo una intromisión ni prejuzgamiento, ni corresponde el apartamiento de los jueces.

Cabe recordar que esta causa se tramita mediante el anterior Código Procesal Penal provincial que, a diferencia del nuevo, no permite realizar este cambio sino hasta el momento del juicio. Si se hubiera realizado, deberían haber citado a una nueva indagatoria a la acusada y así demorar varios años más el trámite judicial.

Por esto, la Fiscalía sostuvo que la defensa puede pedir la probation al momento de los alegatos. Se supone que, si la acusación pública había acordado con la defensa endilgar a la mujer el delito de abuso sexual simple agravado y la correspondiente probation, acusará por ese delito en los alegatos y así la defensa podrá pedir la suspensión del juicio (aunque el juicio ya se habría realizado). Lo que evitaría la mujer sería que el Tribunal analice su situación en la sentencia. Pero aquí está el conflicto, que el defensor quiere evitarle a la acusada el tránsito por las audiencias del juicio.