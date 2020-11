Embed

“Los hijos de Paola hoy son todos adolescentes, y como que se están dando cuenta de que jamás van a vivir con su mamá. Ellos han llevado siempre una relación de muchísimo amor con la mamá, independientemente de la vida de ella, yo les he enseñado que es la mamá y que hay que quererla, cuidarla, y bueno, les está afectando muchísimo”, lamenta Ester, quien vive con sus cuatro nietos y entre todos buscan salir adelante. Pero mientras no haya justicia, será muy difícil.

do santos.jpg A cuatro años del femicidio de Paola Do Santos: "Cuando pasa el tiempo, es terrible"

Tal como ha informado UNO el domingo, a partir del secuestro del arma de fuego utilizada en el homicidio (dos años después del hecho) y del análisis de los movimientos de las líneas telefónicas de las personas investigadas, se ha ido cerrando el círculo de sospechosos, con pruebas que los incriminarían seriamente, entre ellas testigos de distintas circunstancias. No obstante, aún no fueron imputados.

Al respecto, Ester dijo: “Estas personas son muy pocas, a esta altura, después de haber ido tanta gente a declarar. Sería mas fácil que se pueda lograr algo siendo que son menos personas, pero ya hace un año más o menos que se llegó a esa conclusión, porque en realidad la causa nunca paró. Yo voy y vengo todo el tiempo, no sé cuántas veces al mes llamo, mensajeo, pregunto, vuelvo a ir. Uno siente cansancio, esto te agota, y es como que siempre estás caminando sobre lo mismo. Yo comprendo muchas cosas, que el caso no es nada fácil, que pueden tener muchas causas, pero esto no puede ser”.

Asimismo, la mujer pidió que se resguarde la investigación y sobre todo a quienes han colaborado con la investigación: “Que les den protección a los testigos, que se merecen y que corresponde, hay personas que si se la juegan para ir a declarar deben cuidarlas”, afirmó Ester.

La madre de Paola nunca se quedó simplemente esperando noticias, sino que se movió lo suficiente para obtener respuestas, aunque muchas veces funcionarios y funcionarias a quienes acudió no le dieron la atención que ella merecía.

Cabe recordar que entre las medidas logradas continúa la oferta de recompensa de 500.000 pesos: “Por información que ayude a esclarecer el femicidio de Jessica Paola Do Santos, comunicarse al teléfono 3436222293 o a la Fiscalía de Paraná (343 4209390). Desde el 1° de marzo de 2018 que fue el día que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, sigue vigente.

“Siempre sería muy pero muy importante que alguien pueda aportar algo, sería una gran tranquilidad”, dijo Ester, y agregó: “No duermo bien hace muchos años, estoy pensando todo el tiempo a quién le puedo preguntar, me meto en las redes sociales, con los cuidados que corresponden, soy muy cautelosa porque estoy sola con los chicos. Eso no significa que tenga miedo, porque no tengo miedo, lo único que me interesa es que esas personas estén adentro”.