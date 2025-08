Paranaenses listos para combatir por los cinturones de la Federación Entrerriana de Box

La pupila de Nicolás Pagliaruzza se consagró el 14 de marzo, cuando derrotó por puntos a la experimentada Alejandra Leiva, de Laguna Larga.

Además, el evento contará con otras 11 peleas. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en el Palma Juniors, a un valor de 6.000 pesos.

El segundo evento será el viernes 15, en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín, donde se pondrán en juego tres cinturones de la FEB.

Allí Elías Jaime defenderá su título Juvenil Hasta 60 kilos ante Tiago Díaz en un duelo de paranaenses. Junior Jaime, representante del gimnasio del Club Peñarol, logró su corona el 15 de diciembre de 2024, cuando en Concordia destronó al por entonces campeón, Sebastián Espíndola de Los Charrúas.

Además, se dirimirá la corona vacante Cadete Hasta 52 kilos entre el local Marcos Jaime y el gualeguaychuense Simón Martínez; y también se pondrá en juego otro cetro vacante, el de Mayores Hasta 75 kilos, entre el también paranaense Iván Frutos y el colonense Federico Bosón.

El evento también tendrá otros siete enfrentamientos. Los boletos anticipados podrán adquirirse a 7.000 pesos, mientras que en puerta estarán 8.000 pesos.

Quieren las coronas de la Federación Entrerriana de Box

boxeadores en UNO Los pugilistas locales Marcos y Elías Jaime, Nahuel Ramos, Iván Frutos y Zamira Beber en la Redacción de UNO, con el cinturón de la Federación Entrerriana de Box. Víctor Ludi/UNO

Mientras ultiman su preparación para sus respectivos compromisos, los púgiles paranaenses Beber, Elías y Marcos Jaime, Frutos y Nahuel Ramos –ver recuadro– visitaron la redacción de UNO.

Zamira aseguró que: “Estoy tranquila, esperando que llegue el día de la pelea, entrenando todos los días para poder llegar de la mejor manera a este compromiso que es muy importante para mí, porque soy la campeona y quiero retener el título. Siento que ser la campeona me genera una mayor responsabilidad, porque todas las boxeadoras de mi categoría que hay en la provincia quisieran tener el cinturón que yo tengo, así que debo estar muy bien preparada para que no me lo saquen”.

Elías Jaime, quien también expone su corona, comentó: “Será mi primera defensa de mi título juvenil, así que estoy entrenándome duro para poder conservarlo. Creo que además de una buena pelea será un lindo espectáculo porque los dos tendremos gente que nos irá a apoyar y eso le dará un lindo marco al festival. Tiago Díaz, mi rival, es muy buen boxeador, al que le gusta trabajar en la distancia”.

Por su parte, Marcos Jaime contó: “Me falta bajar un kilo y medio para estar en la categoría, así que llegaré muy bien a la pelea. Voy a dar todo sobre el ring porque quiero ganar y consagrarme campeón en Paraná. Estoy emocionado por esta chance”.

Por último, Frutos sostuvo: “Será la segunda vez que pelearé por el título y no quiero dejar pasar la oportunidad, más teniendo en cuenta que será en mi ciudad. Mi desafío será superarme, no tanto físicamente porque estaba bien, pero sí mentalmente. Debo saber manejar los nervios y la ansiedad para que en la pelea eso no me juegue eso en contra. Quiero ser campeón entrerriano y para eso entreno”.

Vale destacar que Díaz, el otro paranaense que peleará por el título, también fue invitado a la entrevista, pero no pudo asistir por razones personales.

En el Club Palma Juniors iban a ser dos los títulos en juego

Al momento de la entrevista estaba pautado que Nahuel Ramos, del Boxing Paraná, pelearía el 8 en Palma Juniors con el gualeguaychuense David Dellagiustina, por el título Juvenil Hasta 75 kilos vacante. Sin embargo, en las últimas horas sufrió una lesión en su nariz y debió bajarse de la pelea, siendo reemplazado por el concordiense Dylan Ojeda. Como este último es Mayor, Ramos no podrá pelear por la corona provincial.