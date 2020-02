El intendente Bahl admitió que tramita su jubilación como vice

El intendente de Paraná Adán Bahl reconoció que está tramitando su jubilación como vicegobernador, afirmó que es un derecho que le corresponde y que en la actualidad, en “vez de estar en su casa o pescando”, está trabajando para sacar adelante la ciudad.

En declaraciones al programa Nunca es Tarde, de Canal 9 Litoral, el mandatario dijo: “Todos los gobernadores y vicegobernadores tienen su pensión desde hace 40 o 50 años. Cuando terminé la gestión (como vicegobernador), la Caja de Jubilaciones me notificó e inicié la gestión”, señaló Bahl.

Embed

A continuación, dijo que las posibilidades son ahora “que opte por cobrar la pensión y no cobrar como intendente”. Ante esa posibilidad, el jefe comunal sostuvo: “Es legal. Pero alguien podría plantear Bahl trabaja 14 o 16 horas diarias como intendente y no cobra un solo peso”. En ese sentido, agregó: “No lo he definido. Hasta ahora no he cobrado la pensión, pero está dentro de mis derechos. A alguna gente puede no gustarle, pero es así”, remarcó.

El intendente de Paraná enfatizó: “Hay muchos exgobernadores y exvicegobernadores que cobran sus pensiones”, reveló. Y los comparó: “Yo podría estar tranquilamente en mi casa o pescando y gozando de la pensión. Y estoy trabajando todos los días, con un montón de gente, para sacar a la ciudad adelante”, concluyó.