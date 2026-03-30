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Paraná prepara actividades conmemorativas por los 44 años de la Guerra de Malvinas

Gala musical, homenaje a los caídos y veteranos de guerra fallecidos, vigilia y una carrera por el Túnel Subfluvial son algunas de las actividades.

30 de marzo 2026 · 13:49hs
Gala musical

Foto: Archivo UNO

Gala musical, homenaje a los caídos y veteranos de guerra fallecidos, vigilia y una carrera por el Túnel Subfluvial son algunas de las actividades.

Paraná prepara actividades conmemorativas este 2 de abril, en el marco del 44° Aniversario de la Guerra de Malvinas y para honrar a combatientes y caídos.

Se realizarán distintas propuestas para mantener viva la memoria de los caídos en combate y veteranos de guerra. Gala musical, homenaje a los caídos y veteranos de guerra fallecidos, vigilia y una carrera por el Túnel Subfluvial son algunas de las actividades.

Agenda

El Teatro Municipal 3 de Febrero será el lugar para la Velada por el 2 de Abril que organiza el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná. La gala musical será este martes 31 de marzo, desde las 20.30 horas. Entrada libre por orden de llegada.

El miércoles 1° de abril desde las 9 horas se llevará adelante el homenaje a los caídos en Combate y Veteranos de Guerra fallecidos en el Panteón de Veteranos de Guerra en el Cementerio Municipal.

En tanto por la noche, desde las 22.30 hs tendrá lugar la Marcha de las antorchas y Vigilia Tradicional. Partirá desde la Catedral de Paraná, por calle Corrientes hacia el Patito Sirirí, donde se producirá un apagón, llegando al Monumento a los Caídos en Malvinas, en Plaza de las Colectividades.

Para el jueves 2 de abril se concretará el Izado del Pabellón Nacional en Plaza 1° de Mayo desde las 8 horas. Mientras que a partir de las 13 se realizará la 11° Edición de la maratón “Malvinas No Olvidar” que parte desde el peaje del Túnel Subfluvial "Uranga - Sylvestre Begnis" lado Santa Fe/Paraná, hasta la Plaza de las Colectividades.

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