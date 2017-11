Piden que Etchevehere presente el material científico que "pruebe la inocuidad del glifosato"

Lanzaron una campaña que busca juntar firmas en Internet para que el flamante ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, aporte el material científico que "pruebe la inocuidad del glifosato".





En el documento digital, que se encuentra haciendo click acá remarcan que "en caso de no aportarlos, exigir la inmediata renuncia del Ministerio. Atento a sus declaraciones irresponsables, infundadas y que reflejan un total desprecio hacia la vida y la salud".





Etchevehere habló de diversos temas vinculados a la cartera que asumió hace pocos días. El extitular de la Sociedad Rural Argentina -SRA-, defendió el uso de ciertos químicos como el glifosato, habló de los desafíos en su área y respaldó la apertura económica del país.





"Vamos a continuar con las políticas que está llevando adelante la Argentina, de buenas prácticas en las aplicaciones. Incluso, la palabra agrotóxico es un poco agresiva. Son productos fitosanitarios que se utilizan para mejorar la producción ni más ni menos que de alimentos", definió Etchevehere.





"En junio del año pasado, 106 premios Nóbel dijeron que el glifosato en sí mismo no causa ningún tipo de daño a la salud humana", planteó y lo comparó con el detergente de la cocina o el mata cucarachas. "¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlo de tal manera que no cause ningún daño a la salud", expresó, y añadió: "El glifosato bien aplicado es inocuo. Se desactiva cuando toca el suelo".





"¿Un auto es bueno o es malo? Si hay un accidente y es fatal no podemos decir que el auto es malo. Hay que saber manejarlos, respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito. Lo mismo pasa con esto. Lo que está en juego es la producción de alimentos que es lo mejor que sabe hacer. Con buenas prácticas trae beneficios y genera empleo".





"El desafío no sólo es incrementar la producción, sino también generar empleo y combatir la pobreza en toda la Argentina", definió Etchevehere. Respecto de las políticas concretas, dijo que continuará con la tarea de Ricardo Buryaile y profundizará el trabajo en algunos ejes en particular.